Wirtschaft & Politik

BMW in­ves­tiert 5 Mio. in Aus- und Wei­ter­bil­dung am Stand­ort Steyr

STEYR. Das Werk Steyr ist der weltweit größte Antriebsstandort im Produktionsnetzwerk der BMW Group. Mit rund 4.500 Mitarbeiter ist das Unternehmen einer der größten Industriebetriebe des Landes und trägt seit Jahrzehnten erheblich zu Wachstum, Wohl- stand und Beschäftigung in Österreich bei ...

Um seine Position weiter zu stärken, investiert das BMW Group Werk Steyr nun umfangreich in moderneste Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Für rund 5 Mio. Euro wurde in den vergangenen Monaten ein neues Trainingszentrum errichtet. Künftig werden die Mitarbeiter hier zu relevanten Zukunftsthemen qualifiziert – im Fokus stehen die Schwerpunkte Elektromobilität und Digitalisierung. In Zukunft wird in den Räumlichkeiten des Trainingszentrums auch die Ausbildung der eigenen Lehrlinge erfolgen.

Das neue Gebäude umfasst Aus- und Weiterbildungsbereiche auf drei Stockwerken. Die Fläche beträgt insgesamt 3.800 m2. Die Eröffnung des Bereichs Weiterbildung findet mit Beginn des 2. Quartals 2021 statt. Abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ist dann der Start für Präsenztrainings im neuen Trainingszentrum jederzeit gegeben.

„Die Mitarbeiter des BMW Group Werk Steyr sind unser entscheidender Wettbewerbsfaktor. Unsere Branche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, auf den wir uns gut vorbereiten. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter ist dabei der Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation unseres Werks. Denn wir wollen auch in Zukunft der führende Antriebsstandort der BMW Group bleiben.“, erklärt Dr. Alexander Susanek, Geschäftsführer des Werks in Steyr.

BMW Group Werk Steyr richtet Aus- und Weiterbildung auf Zukunftsthemen aus

Richtungsweisende Themen wie Elektromobilität, agiles Arbeiten und Digitalisierung sind Schwerpunkte des Weiterbildungsangebots für Mitarbeiter und Führungskräfte. „Das Trainingszentrum soll jener Ort sein, an dem wir Theorie und Praxis zusammenbringen, um hochmotivierte Mitarbeiter in der Anwendung modernster Technologien zu qualifizieren und um ihnen Innovationen zu vermitteln“, erklärt Susanek.

Auch die Themen Unternehmens- und Führungskultur sind wichtige Einflussgrößen in der Zukunftsausrichtung des Standortes, denn das aktuell volatile Umfeld verlangt sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitern in Hinblick auf Flexibilität einiges ab. Durch gezielte Trainings zu Themen wie Digitalisierung und Agilität soll das Verständnis und der Umgang im Arbeitsalltag vermittelt und erleichtert werden. Auch in die Ausbildung soll in den nächsten Jahren stark investiert werden. Ein schrittweiser Ausbau der Räumlichkeiten im Trainingszentrum sorgt für eine zukunftsorientierte Befähigung der Lehrlinge. Bereits in diesem Jahr wird noch ein Maker-Space für Lehrlinge und Mitarbeiter installiert.

Ausgestattet mit den neuesten Technologien zu 3D- Druck, Robotertechnik und auch künstlicher Intelligenz erfolgt eine erste Auseinandersetzung der Lehrlinge mit diesen innovativen Themen. „Mit dem neuen Trainingszentrum schaffen wir die optimalen Rahmenbedingungen, um im Werk Steyr die Mitarbeiter und Lehrlinge für die neuesten Technologien zu qualifizieren. Gleichzeitig freut es mich sehr, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass junge Menschen ihre Talente entwickeln und einbringen können“, so Susanek.

7,5 Milliarden seit 1979 in Österreich investiert

Die BMW Group engagiert sich seit über 40 Jahren massiv in und für den Wirtschaftsstandort Österreich. Seit dem Jahr 1979 wurden hierzulande rund 7,5 Milliarden Euro investiert – das sind umgerechnet 500.000 Euro Tag für Tag – und das seit über 40 Jahren. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.200 Mitarbeiter in Österreich, davon rund 4.500 Mitarbeiter am Standort Steyr.

Mit über 1,2 Millionen produzierten Benzin- und Dieselmotoren in 2019 belegt das Werk Steyr die Nummer Eins als größter Motorenstandort innerhalb der BMW Group. Daneben werden hier auch zunehmend Komponenten für die Elektromobilität entwickelt und gefertigt. „Wir sind als Werk mit unserer brei- ten Kompetenz in allen Antriebsbereichen ein fester Bestandteil der BMW Group Strategie ‚Power of Choice‘. Denn parallel zum weiteren Ausbau des Verbrennungsmotors setzen wir auch auf alternative Antriebe. Somit ist der Standort Steyr in allen Bereichen bes- tens aufgestellt und hat die nötige Flexibilität, um die Zukunft des Antriebs aktiv mitzugestalten. Damit bleiben wir und schließlich auch Österreich für die Mobilität der Zukunft ein bedeutender Standort“, so Dr. Alexander Susanek.

Unten: Das neue Aus- und Weiterbildungszentrum im BMW Group Werk Steyr. Foto © Kühberger & Haas GmbH.

Darunter: Das neue Aus- und Weiterbildungszentrum am Werksgelände des BMW Group Werk Steyr. Foto © BMW Group Werk Steyr.