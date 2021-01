Wirtschaft & Politik

Nur 2,2 Prozent der SteyrerInnen unterschrieben für "Impf-Freiheit"

STEYR. Von 18. bis 25. Jänner hatten Interessierte in Österreich die Möglichkeit, die drei Volksbegehren „Ethik für ALLE“, „Für Impf-Freiheit“ und „Tierschutz- Volksbegehren“ zu unterstützen. Das Interesse war eher durchschnittlich ...

Die Fachabteilung für Statistik, Wahlen und Einwohnerwesen beim Steyrer Magistrat hat nach Ablauf der Eintragungsfrist folgendes Ergebnis für Steyr ermittelt: 851 Personen unterschrieben das Volksbegehren „Für Impf-Freiheit“. Das „Tierschutz-Volksbegehren“ unterstützten 829 Interessierte. Und beim Titel „Ethik für ALLE“ wurden 407 Eintragungen verzeichnet.

Im Vergleich zu anderen Volksbegehren reihen sich die Themen Impf-Freiheit und Tierschutz im Mittelfeld ein. Das Volksbegehren mit den meisten Unterschriften in Steyr ist weiterhin das Gentechnik-Volksbegehren (1997) mit 6543 Unterzeichneten. Den letzten Platz auf der Ergebnis-Liste aller Volksbegehren seit 1974 nimmt „Für verpflichtende Volksabstimmungen“ ein – aus dem Jahr 2019 mit 56 Unterschriften.

Seit Jahresbeginn 2018 ist in Österreich das Zentrale Wählerregister in Betrieb. Das bedeutet, dass im Steyrer Rathaus Volksbegehren auch von Personen unterzeichnet werden können, die ihren Hauptwohnsitz in einer anderen Gemeinde haben.