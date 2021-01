Wirtschaft & Politik

Neuer Standort für Exmanco im Steyrer Stadtgut

STEYR. Mitte April erfolgt der Spatenstich für den Neubau von Exmanco im Stadtgut. Am neuen Standort wird ein erweitertes Angebotsspektrum der Bereiche KFZ, Angelsport sowie Camping & Caravan geboten. Fertigstellung ist Ende 2021 geplant, eröffnet wird voraussichtlich im Februar 2022. Generalplaner für das Projekt sind POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN aus Steyr ...

Der Drang zur Freiheit

Wir kennen das. Frei sein wollen wir, unabhängig, grenzenlos. Zeitlos. Mobil. Kein Wunder, dass jene Sehnsuchtsbereiche gerade im Jahr 2020 einen Boom erfahren haben. Caravaning und Camping stehen ganz oben auf der Liste. Auch der Angelsport. Und Mobilität durch KFZ sowieso. Roland Zacha – Geschäftsführer von Exmanco Steyr – hat schon vor Jahren sein Hobby zum Beruf gemacht und das ursprüngliche Angebot im Bereich KFZ erfolgreich um neue Geschäftsbereiche erweitert. Mit Steyrs größtem Angelshop und mit einem umfangreichen Angebot im Bereich Camping & Caravaning ist nun wegen Platzmangels die Zeit für einen Neubau angebrochen.

Ein E für Exmanco

„Ein großes E soll es werden. Ein Eldorado für Exmanco-Kunden.“ verrät der Architekt Andreas Prehal. Für den Neubau wurde im Stadtgut Steyr ein idealer Platz gefunden. Auf einem Areal von 11.132 m² vereint der dreigliedrige Baukörper sämtliche Bereiche großzügig unter einem Dach. KFZ Werkstätte und Reifenlager, Shop für Autoteile und Zubehör mit darüber liegender Erlebnis-Ausstellungsfläche für Camping und Angelsport sowie einen weitläufigen, überdachten Ausstellungsbereich für Wohnmobile und Wohnwagen.

Holzbau mit Lichtblicken

„Als Holzbau ausgeführt wird Holz in Innenbereich auch überall sichtbar und fühlbar sein“ so Prehal zur Konstruktion. Klare Trennung bringt die Fassade: Thematisch passend kommt im KFZ-Kubus schwarzes Trapezblech zum Einsatz, der angrenzende Shopbereich erhält eine Glasfassade die in einer Lichtfassade aus Polycarbonat für die darüber liegende Ausstellungsfläche mündet.

Ein Flugdach für das Caravaning-Areal ergänzt das Ensemble harmonisch, sodass aus der Vogelperspektive die durchgehende Dachfläche als symmetrisches „E“ zu sehen sein wird. Ein „E“ mit Power – denn auf der gesamten Dachfläche wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 250kWP installiert. Ziel ist auch hier die Freiheit: Unabhängig zu sein von externen Energiequellen.

Über POPPE*PREHAL ARCHITEKTEN

Seit der Gründung im Jahr 2000 von Mag. arch. Dr. Helmut Poppe und Mag. arch. Andreas Prehal greifen P*P Architekten stets neue Themen auf, um den wachsenden Bedürfnissen an Energie- & Kosteneffizienz sowie Nutzerfreundlichkeit und Ästhetik zu entsprechen. Mit Sitz in Steyr realisieren sie auch als Generalplaner österreichweit Gesamtkonzepte und Gesamtumsetzungen für Gewerbegebäude, öffentliche Gebäude, Raumplanung und Forschung, aber auch Einfamilienhäuser, Wohnanlagen sowie Innenarchitektur und Design.

Herausragende Leuchtturmprojekte von P*P in den letzten Jahren waren unter anderem das iLogistics Center von cargo-partner sowie der METRO Nullenergie-Großmarkt ZERO1 in St. Pölten, der auf Grund seiner konsequent nachhaltigen Bauweise als erstes Gewerbegebäude europaweit die BREEM Zertifizierung OUTSTANDING erhalten hat.