Wirtschaft & Politik

NEOS stellt Anfrage zur Impfreihenfolge - Stadt prüft rechtliche Schritte

STEYR. Seit Tagen hört NEOS Gemeinderat Pit Freisais laut eigenen Aussagen von mehreren Seiten Gerüchte, wonach es in Steyr zu Impfungen gekommen sein soll, die nicht der vorgesehenen Reihenfolge entsprechen ...

Der Frage ob da etwas dran ist, will Freisais in der nächsten Gemeinderatssitzung mittels Anfrage an die Stadtregierung auf den Grund gehen. „Sollte sich das bewahrheiten, wäre das ein großer Vertrauensbruch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern“, meint Freisais.

"Das Vorgehen ist klar geregelt. Im ersten Impfdurchgang sind die Risikogruppen und medizinisches Personal und Pflegekräfte an der Reihe. Dennoch mehren sich in den letzten Tage Gerüchte, dass außerhalb dieser Gruppen bereits Personen in Steyr geimpft wurden", so Freisais weiter.

Stadt Steyr lässt über Facebook gestreutes Gerücht medienrechtlich prüfen

"Das vom NEOS-Gemeinderat in einem Facebook-Video gestreute Gerücht, wonach es eine Liste geben soll, auf der Angestellte der Stadt Steyr Wünsche äußern können, wer von den Bekannten oder Verwandten als nächstes geimpft werden soll, entbehrt jeder Grundlage", teilt die Pressestelle im Steyrer Magistrat heute (1. Feb.) per Aussendung mit.

Die Stadt prüft rechtliche Schritte, weil durch diese Aussagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Steyr eine vorsätzliche Dienstpflichtverletzung oder sogar Amtsmissbrauch unterstellt wird, ist man im Magistrat der Meinung. "Inwiefern Gemeinderat Freisais mit seinen über Facebook verbreiteten Aussagen tatsächlich einen strafbaren Tatbestand gesetzt hat, lassen wir von einer auf Medienrecht spezialisierten Anwaltskanzlei prüfen“, stellt Magistratsdirektor Dr. Kurt Schmidl fest.

Derweil schlägt das Video in dem Freisais seine Anfrage ankündigt, hohe Wellen in den sozialen Medien. SPÖ Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber meint an Freisais gerichtet: „Man könnte Ihre Darstellung oder eher die vermittelte Botschaft auch als Glatte Lüge bezeichnen“ Freisais darauf: „Ich sehe es als meine Aufgabe, die Anfrage an die Stadtregierung öffentlich zu erklären und zu diskutieren. Das ist gelebte Transparenz im Gemeinderat“

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 18. März ab 14:00 Uhr statt.