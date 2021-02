Wirtschaft & Politik

SIERNING. Nutz die Chance für einen geförderten Fixdesk im Coworking Space in Sierning. „Das Franzi“ bietet Platz für Alle! NeugründerInnen finden Know-How und Unterstützung, ...

... bereits bestehende Unternehmen finden ein kollaboratives Umfeld außerhalb gewohnter Strukturen. Für Einzelunternehmen ist das Franzi ein flexibles und professionelles Umfeld und ein Raum, um Netzwerke zu stärken. „Wir leben Community, weil es diese gewisse Dynamik braucht, damit man sich gegenseitig unterstützen und inspirieren kann und gemeinsam etwas schafft“, so Bettina Stelzer-Wögerer, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Steyr.

Die Gemeinde Sierning und der Verein FWGK (Verein zur Förderung für Wirtschaft, Gesundheit und Kultur) unterstützen diese Idee nun unter dem gemeinsamen Motto „We grow together“ mit je einem geförderten Fixdesk. Ein Jahr lang werden die gesamten Kosten für den modernen Arbeitsplatz im Coworking Space übernommen. Dieser beinhaltet 24/7 Zugang, leistungsstarkes WLAN, Meetingräume, Küche, Whiteboards, Präsentations-Bildschirme, Telefonbox und vieles mehr!

Bewirb dich für deinen geförderten Arbeitsplatz!

Bis 12. März 2021 besteht die Möglichkeit für UnternehmensgründerInnen und JungunternehmerInnen, sich für den Platz im Gesamtwert von 3000 € zu bewerben. Das dafür benötigte Formular ist auf der Homepage des Coworking Space www.dasfranzi.at zur Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist entscheidet eine ausgewählte Jury unter den eingegangenen Bewerbungen. Die Entscheidung über die 2 neuen CoworkerInnen wird bis 31. März 2021 gefällt.

Besonderes Goodie: Die ersten 5 BewerberInnen erhalten einen Wertgutschein sowie Bankleistungen der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns im Wert von über 100 €.

Dieses Gesamtpaket beinhaltet 50 € Startkapital auf ein neues Girokonto, 50 € Gutschein auf ein weiteres Bankprodukt und die Bankdienstleistung der Förderberatung und Fördereinreichung.

Erstmal schnuppern?

Ein weiteres Angebot des Coworking Space ist die Community-Mitgliedschaft – diese bietet die Möglichkeit, an internen Veranstaltungen und Treffen teilzunehmen, um so mit anderen in einen kreativen und produktiven Austausch zu kommen. Die Events, welche aktuell noch online stattfinden, richten sich nach den Bedürfnissen der Community. „Die Möglichkeiten sind endlos. Einfaches Kennenlernen, spannende Weiterbildungen, Beratungen zu Steuerfragen oder Präsentationen zu verschiedenen Themen sind im Franzi realisierbar“, ergänzt Mario Pramberger.

Alle weiteren Informationen zu den Angeboten sowie Fotos der Coworking Fläche findet man unter www.dasfranzi.at.