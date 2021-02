Wirtschaft & Politik

Corona-Dauertestungen an zwei Standorten in Steyr

STEYR. In Steyr gibt es zwei Standorte, an denen kostenlos Corona-Schnelltests durchgeführt werden: im Stadtsaal an der Stelzhamerstraße und im ehemaligen Café beim Parkdeck des Krankenhauses (Sierninger Straße 170) ...

Im Steyrer Stadtsaal werden die Antigen-Tests täglich jeweils zwischen 8 und 17 Uhr abgenommen. Die Teststraßen im früheren Parkdeck-Café des Spitals sind montags bis freitags zwischen 6 und 12 bzw. 13.30 und 19.30 Uhr sowie am Wochenende jeweils von 8 bis 12 und von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Aufgrund des zu erwartenden Ansturms und um lange Wartezeiten zu vermeiden, wird eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen. Für die Corona-Schnelltests anmelden kann man sich entweder auf der Webseite oesterreich-testet.at → Oberösterreich oder telefonisch unter 0800/220330. Diese Rufnummer ist auch für Rückfragen täglich von 7 bis 22 Uhr erreichbar.