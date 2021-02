Wirtschaft & Politik

Stadt be­ant­wor­tet An­fra­gen zur Impf­reihen­folge

STEYR. Zum Thema Impfreihenfolge in Steyr und der dazu gestellten Anfrage von Gemeinderat Pit Freisais (NEOS), gab die Stadt heute Antwort. Beantwortet wurde auch die Anfrage der ÖVP. Lesen sie die Antworten in voller Länge ...

Beantwortung der Anfrage von Gemeinderat Pit Freisais (NEOS) vom 31.1.2021:

1.) In den Medien ist immer wieder von Impfdosen die Rede. Entspricht eine Impfdosis der benötigten Menge für eine Person? Ist bei einer Impfdosis auch der zweite Impfdurchgang für die jeweilige Person einberechnet?

Eine Impfdosis entspricht der Menge an Vakzin (Impstoff) für eine Person für eine Impfung, für die - bei dem derzeit in Verwendung stehenden COVID-19-mRNA-Impfstoff von Biontech-Pfirzer - notwendige zweite Impfung wird eine neuerliche Impfdosis benötigt.

2.) Wie viele Impfungen konnten bisher in Steyr vorgenommen werden? (Stand 31.1.2021)

Bis zum 31.1. konnten in den Alten- und Pflegeheime Steyr 601 und im Rahmen der Über-80- Jährigen-Impfungen im Reithoffer-Amtsgebäude 424 Impfungen sprich Erstimmunisierungen vorgenommen werden.

3.) Wie viele Impfdosen waren für den selben Zeitraum für Steyr vorgesehen?

Auf Basis der Bestellungen am 7. Jänner 2021 (Basis 5 gezogene Impfdosen pro Ampulle) waren für die Alten- und Pflegeheime Steyr 506 Impfdosen vorgesehen. Zur Bestellung gelangten dafür 102 Ampullen (506/5=101,2 aufgerundet 102). Aus den Ampullen konnten im Schnitt 6,46 Impfdosen „gezogen“ werden. 601 Impfdosen wurden verimpft und 9 volle Ampullen ans Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum übergeben. Für die Über-80-Jährigen-Impfungen im Amtsgebäude Reithoffer am 21. und 28.1.2021 wurden 70 Ampullen (Basis 6 gezogene Impfdosen pro Ampulle) geliefert, wobei 62 Ampullen verimpft wurden. Dies entspricht einer Anzahl von 6,83 aus einer Ampulle gezogen Dosen. Insgesamt wurden 8 volle Ampullen an das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum übergeben.

4.) Konnten bisher alle Impfdosen verwertet werden oder mussten Teile davon entsorgt werden? Wie wird das dokumentiert?

Es konnten bisher alle Impfdosen verwertet werden, wobei ab dem Zeitpunkt, wo dies möglich war volle Ampullen, die nicht angestochen und benötigt wurden, dem Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum übergeben wurden.

5.) Aus den Medien sind mehrere Fälle bekannt in denen sich zB Bürgermeister vorgereiht haben bzw. übriggebliebene Impfdosen beansprucht haben. Wäre ein „Vordrängeln“ von Personen in Steyr möglich? Wie sind die Vorschriften diesbezüglich für übriggebliebenen Impfstoff in Steyr?

Ein Vordrängeln von nicht vorgesehenen Zielgruppen war nach dem vorliegenden Wissensstand nicht möglich. Um künftige Missinterpretationen im Zusammenhang mit der geforderten Aufenthalts/Tätigkeitsfrequenz in der Gruppe der Ehrenamtlichen und Angehörigen auszuschließen bzw. entsprechende Klarheit zu schaffen, wird eine entsprechende Anfrage an die Abteilung Soziales gerichtet und das Ergebnis mittels einer Dienstanweisung seitens der APS-Leitung für die Zukunft als verbindlich erklärt. Die Stadt Steyr hat die Impfungen an Hand der Vorgaben des Landes Oberösterreich bzw. des Bundes abgearbeitet. Vorhandene Restdosen wurden je nach den aktuellen Vorgaben an dafür vorgesehene Personen (Reserve- Wartelisten) verimpft oder – je nach aktueller Vorgabe oder Abklärung – an das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum übergeben.

6.) Wie wird dokumentiert wer die Impfung bereits erhalten hat?

Die Dokumentation erfolgt im E-Impfpass, durch die Aufbewahrung des vom Impfling ausgefüllten Dokumentations- und Einverständniserklärungsbogen und in einer Impfkarte für den Impfling. Seitens der Alten- und Pflegeheime wurde zudem nach Abschluss des jeweiligen Impftages eine entsprechende Statistik mit den geimpften Zielgruppen an das Land übermittelt.

7.) Wird geprüft bzw. dokumentiert ob die Impfempfänger anspruchsberechtigt sind entsprechend der Dringlichkeitsreihung?

Auch wenn keine Anspruchsberechtigung im „gesetzlichen Sinne“ vorliegt, wurden die Vorgaben seitens des Landes durch die Alten- und Pflegeheime geprüft bzw. umgesetzt. Die Dokumentation der Umsetzung erfolgte mittels entsprechender xls-Dateien. Bei den Impfungen der Über-80-Jährigen wurde auf das Anmeldesystem des Landes zurückgegriffen.

8.) Der Anspruch auf eine Impfung wird nach Dringlichkeit gestaffelt (zB Risikopatienten und medizinisches Personal zuerst). Wurden in den ersten Impfrunden in Steyr abseits dieser anspruchsberechtigten Gruppen Personen geimpft?

Laut den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums zur Priorisierung wurde folgende Zielgruppen mit der Priorität 1 (sehr hoch) versehen:

Bewohnerinnen und Bewohner von Alten-und Pflegeheime

Personal in Alten- und Pflegeheimen mit und ohne Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern und Personen mit einer regelmäßigen Tätigkeit oder regelmäßigem Aufenthalt in Alten- und Pflegeheimen

Personal im Gesundheitsbereich der Kategorie I

Personen im Alter von ≥ 80 Jahre Die wesentlich detaillierteren und der Veränderung unterliegenden Vorgaben wurden seitens des Landes Oberösterreich der Stadt Steyr übermittelt. Abseits dieser Vorgaben wurden in Steyr keine Gruppen geimpft.

9.) Hatten Personen der folgenden Gruppen vorzeitig Zugang zur Impfung:

a) Politische Amtsträger*innen und Funktionär*innen: Politische Amtsträger*innen soweit bekannt nicht, wobei darauf hingewiesen wird, dass STR Dr. Schodermayr als Impfarzt und Hausarzt geimpft wird. Zur Gruppe der Funktionär*innen kann hier mangels der Definition und Bekanntheit der Gruppe keine Auskunft gegeben werden.

b) Magistratsbedienstete (abseits der vorgereihten Gruppen): es wurden ebenfalls nach dem aktuellen Wissensstand keine nicht in den Alten-und Pflegeheimen beschäftigten Magistratsbediensteten geimpft (mit Ausnahme der ohnehin vorgereihten Impfärztin Dr. Birgit Stellnberger);

c) Bedienstete der städtischen Unternehmungen (abseits der vorgereihten Gruppen): abseits der Gruppe der Ehrenamtlichen ist auch hier nichts bekannt;

d) Ehe- bzw. Lebenspartner*innen und Verwandte oder Bekannte der genannten Gruppen von a bis c: In der Funktion als „Ehrenamtliche und Angehörige“ und nicht in der Funktion als Ehe- bzw. Lebenspartner, Verwandte oder Bekannte wurden die betreffenden Personen geimpft. Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten handelt es sich unter anderem um den Kaffeehausbetrieb, Mithilfe bei Festen, Singen mit den Bewohner*innen, Gartengestaltung, Organisation Damen- und Herrenstammtische, Besuchsdienste, Organisation von Märkten (wie Adventmarkt), Unterstützung bei Spaziergängen und vielem mehr.

10.) War es in irgendeiner Form möglich eine Vorreihung bei der Impfung zu bekommen?

Nach derzeitigem Wissensstand war dies - trotz der gewählten sehr allgemeinen Formulierung - nicht möglich.

Beantwortung der Anfrage der ÖVP Steyr aus den Oberösterreichischen Nachrichten vom 3.2.2021:

1. Wer und wie viele Personen wurden geimpft:

Mit Stand 8. Februar 2021 wurden insgesamt 1025 Personen (601 Personen in den APS, 424 Über-80- Jährige im Reithoffer-Amtsgebäude) in der Stadt Steyr erstimmunisiert.

2. Wer ist für die Impfungen zuständig und in welchen städtischen Einrichtungen wurden schon geimpft?

Für die Anordnung von Impfungen sind die Gesundheitsbehörden – angefangen vom Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über den Landeshauptmann bis zu den organisierenden Bezirksverwaltungsbehörden – zuständig. Geimpft wurde bisher in den Alten- und Pflegeheimen Steyr und im Amtsgebäude Reithoffer.

3. Wie sieht die Impfstrategie der Stadt aus, beziehungsweise wo und wann werden die nächsten Impfungen durchgeführt?

Eine eigene Impfstrategie der Stadt liegt nicht vor, da diesbezüglich die Vorgaben und Aufforderungen des Landes bzw. Bundes umzusetzen sind. Inzwischen haben die Zweitimmunisierungen in den Alten- und Pflegeheimen Steyr begonnen bzw. werden fortgesetzt (Alten- und Pflegeheim Ennsleite 5.2., geplant 12.2. Alten- und Pflegeheim Tabor und 19.2. Alten- und Pflegeheim Münichholz). Bei den schon geimpften Über-80-Jährigen sind die Zweitimmunisierungen am 11.2. und 18.2 vorgesehen. Die nächsten Über-80-Jährigen-Impfungen finden voraussichtlich am 25.2., 4.3., 1.4. und 8.4. (Erstimmunisierungen) und 19.3., 25.3., 22.4. und 29.4. (Zweitimmunisierungen) statt. Alle diese Über80-Jährigen Impfungen sind weiterhin im Amtsgebäude Reithoffer vorgesehen.