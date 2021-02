Wirtschaft & Politik

Freisais: Liste der Ehren­amtlich­en bei Impf­reihung in­trans­pa­rent

STEYR. Heute (10. Feb.) tagte der Sonderausschuss zu den Ungereimtheiten bei den Impfreihungen in Steyr. So kursierten vorab Berichte über eine magistratsinterne Liste, über die Freunde und Verwandte eine Vorreihung bei der Impfung bekommen könnten ...

Um für Transparenz bei diesem heiklen Thema zu sorgen, stellte NEOS Gemeinderat Pit Freisais eine Anfrage an die Stadtregierung. Diese wurde im Rahmen des Ausschusses beantwortet.

"Der Ausschuss zeigte klar ein Bild: Der Ablauf des Impfstarts verlief kurzfristig, teilweise mit chaotisch kommunizierten Vorgaben und stellte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt vor Herausforderungen. Die Vorschriften waren schwammig und änderten sich oft tagtäglich. Wichtige Informationen etwa kamen oft erst kurz vor Feiertagen. Erst während den Impfungen wurde festgestellt, dass statt 5 Impfungen bis zu 7 Impfungen mit einer Ampulle möglich sind.", so Freisais.

Problematisch sieht Freisais das Zustandekommen der Impfliste für die Ehrenamtlichen rund um die Altenheime in Steyr. Laut Stadt Steyr erlauben die Vorschriften, dass ehrenamtliche Personen geimpft werden. Gleichzeitig ist es aber der Fall, dass die ehrenamtlichen Helfer ohnehin seit einem Jahr nicht in die Heime dürfen. Grund sind die strengen Hygienevorschriften.

„Der Ausschuss hat ergeben, dass es keine offizielle Auflistung oder Registrierung aller Ehrenamtlichen in den Altenheimen gibt. Die Impfkandidaten wurden im Vorfeld auf Empfehlung, weil sie den Heimen bekannt sind, ausgewählt. Mich wundert es nicht, dass Berichte über Bevorzugung die Runde machen, wenn hier so intransparent vorgegangen wird", merkt Freisais an.

Ehrenamtlichkeit bei 7 Personen strittig

Die interne Magistratsprüfung hat ergeben, dass bei 7 Personen die Ehrenamtlichkeit fragwürdig erscheint. Grund ist eine geringe „Aufenthalts-/Tätigkeitsfrequenz [in den Altersheimen]“ laut dem Bericht.

„Es ist nicht nachvollziehbar wie die Regelmäßigkeit der Tätigkeiten überhaupt nachgeprüft werden kann, wenn nicht einmal eine offizielle Registrierung der Ehrenamtlichen vorliegt“, kritisiert Freisais.

Und: „Bei der Transparenz hat die Stadt wieder einmal massiven Verbesserungsbedarf. Entscheidungsgrundlagen müssen nachvollziehbar sein und können nicht nur auf internen Empfehlungen basieren. Das macht einen unsauberen Eindruck". Konkrete Namen wurden im gesamten Ausschuss keine genannt. Grund hierfür ist Datenschutz. „Ich verstehe, dass es hier Einschränkungen gibt. Trotzdem macht das die Liste der Ehrenamtlichen nicht nachvollziehbarer“.