Neues aus dem Rathaus im Februar

STEYR. Stadt fördert Sport-Organisationen | Stadtmarketing: 21.250 Euro für Weihnachtsbeleuchtung |Neues Müllfahrzeug für Kommunalbetriebe | 407.000 Euro für Asphaltierungs-Programm | 570.000 Euro für Kanal-Sanierungen ...

Stadt fördert Sport-Organisationen

Die Stadt Steyr fördert heuer die Sport-Organisationen ASKÖ Bezirksorganisation Steyr, ASVÖ Bezirksorganisation Steyr, ATSV „Vorwärts“ Steyr (nicht zu verwechseln mit dem Fußballverein SK Vorwärts Steyr) und UNION Bezirksorganisation Steyr mit insgesamt 57.700 Euro. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei.

Stadtmarketing: 21.250 Euro für Weihnachtsbeleuchtung

Stadtmarketing Steyr bekommt von der Stadt 21.250 Euro Förderung für die Organisation der Weihnachtsbeleuchtung in der abgelaufenen Saison in der Enge Gasse, auf dem Grünmarkt, auf dem Oberen Schiffweg sowie in den Bereichen Pfarrgasse/Brucknerplatz, Bahnhofstraße/Pachergasse und Christkindl. Der Stadtsenat gibt den Betrag frei.

Neues Müllfahrzeug für Kommunalbetriebe

Die Stadt plant, ein neues Müll-Sammelfahrzeug für die Kommunalbetriebe zu kaufen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 206.000 Euro freizugeben. Das bisher benutzte Fahrzeug ist bereits 13 Jahre alt und muss ersetzt werden.

Paulmayrstraße: Stadt beteiligt sich an Sanierungskosten

Die Stadt Steyr beteiligt sich mit 25.000 Euro an den Sanierungskosten der Franz-Paulmayr- Straße. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Die Stadt hat eine dementsprechende Vereinbarung mit einem privaten Immobilienverwaltungs-Unternehmen abgeschlossen. Die Sanierung ist bereits durchgeführt.

407.000 Euro für Asphaltierungs-Programm

Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, für das Asphaltierungsprogramm des heurigen Jahres knapp 407.000 Euro freizugeben. Geplant sind unter anderem die Sanierungen der Hermann-Schmid-Straße, des Christkindlwegs, des Laichbergwegs, der Krakowizerstraße, der Aichetgasse und der Infangstraße.

570.000 Euro für Kanal-Sanierungen

Die Stadt plant, für Kanal-Sanierungen etwa 570.000 Euro freizugeben. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Erneuert werden sollen unter anderem der Kanal Karolinengasse, der Kanal Franz-Draber-Straße, der Kanal Gablonzerstraße und der Kanal Hochstraße.