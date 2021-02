Wirtschaft & Politik

NEOS fordern: „​Beleben wir die Schaufenster!"

STEYR. Der harte Lockdown ist zwar vorbei, aber viele Schaufenster der Steyrer Innenstadt bleiben ob der massiven Leerstände trotzdem leblos und leer. Gleichzeitig rückt die Eröffnung der Landesausstellung im April unaufhaltsam näher ...

NEOS Steyr sehen umgehenden Handlungsbedarf und plädieren für eine Belebung der leerstehenden Schaufensterflächen mit Kunstwerken lokaler Kulturschaffender.

"Unsere Linzer Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler hat sich in der Landeshauptstadt dafür ausgesprochen leere Schaufenster temporär als Bühne für die Kunst- und Kulturszene einzusetzen. Das hat mich für Steyr inspiriert", erzählt Katharina Werner, NEOS-Aktivistin in Steyr. "Leerstand ist weder für die EigentümerInnen gut noch für die Attraktivität der Innenstadt selbst. Richtig peinlich wird er für eine Stadt, die durch die Landesausstellung mit einem Besucheransturm rechnen kann. Wie schön wäre es daher, wenn wir den Steyrer Künstler*innen den Raum sofort zur Verfügung stellen könnten, um sich zu präsentieren und so dieser angeschlagenen Branche unter die Arme greifen könnten?", meint Werner.

Unbestritten ist für Werner, dass es oberste Priorität sein muss, Leerstände so kurz wie möglich zu halten. "Die Innenstadt kämpft schon länger mit Leerständen. Gerade mit der Corona-Krise im Rücken ist es illusorisch sie bis zur Eröffnung der Landesausstellung gefüllt zu bekommen”, so Werner. Sie spricht sich langfristig für ein überarbeitetes Konzept zur Innenstadtbelebung, ein nachhaltiges Leerraum-Management und eine Forcierung des Stadtplatz als “Startplatz” aus. “Das Stadtmarketing ist auf dem richtigen Weg, doch da geht noch viel mehr!”, ist Werner überzeugt.