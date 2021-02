Wirtschaft & Politik

OÖVP will mit Re­kord­pa­ket Ar­beits­los­ig­keit be­kämpf­en

STEYR/OÖ. Für den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit investieren die OÖ. Landesregierung und zahlreiche Partnerorganisationen mit dem Pakt für Arbeit und Qualifizierung eine Rekordsumme von 342 Millionen im Jahr 2021 ...

„Das Rekordpaket ist ein zentraler Hebel um die 4.090 Arbeitslosen in der Region Steyr rasch in Beschäftigung zu bringen. Denn klar ist: Aus- und Weiterbildung erhöht nicht nur die Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch die Chancen, einen Job zu finden“, begrüßt Landtagsabgeordnete Regina Aspalter die Rekordinvestitionen, von dem oberösterreichweit 102.000 Menschen profitieren. „Besonders wichtig für uns in der Region Steyr ist dabei der Schwerpunkt zur Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte. Persönlich freue ich mich auch über die gezielte Förderung junger Menschen, Frauen und älterer Menschen“, ergänzt OÖVP Bundesrätin Judith Ringer.

Arbeitslosigkeit in der Region Steyr mit 9,2% weiter unter Österreich-Schnitt

„Der coronabedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit wiederspiegelt sich auch in den aktuellen Arbeitslosenzahlen in der Region, jedoch sei die Arbeitslosigkeit in Steyr mit 9,2 Prozent unter dem Österreich-Schnitt von 11,4 Prozent“, so Ringer. Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozentpunkt gestiegen. „Es ist jedoch erfreulich, dass die Beschäftigung bei uns in der Region Steyr nach wie vor sehr hoch ist. So stehen den 4.090 Arbeitslosen in der Region Steyr 40.260 Beschäftigte gegenüber“, ergänzt Landtagsabgeordnete Aspalter.

„Die vergleichsweise niedrigere Arbeitslosigkeit in der Region Steyr zeigt, dass die Unternehmen hier auf solidem Fundament wirtschaften. Fest steht aber, dass jeder Arbeitslose einer zu viel ist“, stellt Ringer fest und ergänzt: „Ich bin daher froh, dass Landeshauptmann Thomas Stelzer bereits ausgegeben hat, dass wir uns in Oberösterreich auf dieser vergleichsweise besseren Ausgangsposition keinesfalls ausruhen dürfen, um weiterhin zu den Ländern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit zu gehören.“