Wirtschaft & Politik

Ein Jahr Corona: Leist­ungs­bilanz des Steyrer Corona-Stabes

STEYR. Vor knapp einem Jahr ist das Corona-Virus auch in Steyr angekommen. Der erste positive Fall wurde am 6. März bestätigt, der zweite drei Tage später am 9. März. Seither wurden insgesamt 1774 Steyrerinnen und Steyrer positiv auf SARS-CoV2 getestet ...

Die Stadt Steyr hat im März 2020 einen Corona-Stab installiert, der im Verlauf der Pandemie stetig gewachsen ist – bis zum Höchststand von 39 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Herbst 2020. Zu Spitzenzeiten wurden pro Woche 2700 eingehende E-Mails und 7000 Anrufe verzeichnet. Seit März 2020 hat das Team des Steyrer Corona-Stabes 5513 Quarantäne-Bescheide erlassen, 2200 davon allein im vergangenen November. Weiters mussten in Zusammenhang mit der Missachtung von verordneten Corona-Regeln und der Nichteinhaltung von Quarantäne- Bestimmungen seit Oktober vorigen Jahres 170 Verwaltungsstrafverfügungen und - erkenntnisse ausgestellt werden – mit verhängten Strafen in Höhe von insgesamt 28.200 Euro. Die Anzahl der Reiserückkehrer, die angerufen und informiert werden müssen, ist mittlerweile auf durchschnittlich 100 pro Tag (!) gestiegen. Derzeit umfasst das Team 19 Damen und Herren, die großteils im Amtsgebäude Reithoffer arbeiten, aber auch bei den Dauertestungen im Stadtsaal sowie bei den Impfstraßen im Einsatz sind. Erreichbar ist der Corona-Stab unter der Hotline 07252/575-585 täglich zwischen 8 und 18 Uhr (E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ).

Stadt setzt auf konsequente Test-Strategie

„Sowohl die Lockerung der Maßnahmen als auch die rasche Verbreitung der Virusmutationen und vor allem die konsequente Test-Strategie der Stadt hinterlassen Spuren“, erklärt Mag. Tamara Schedlberger, die Leiterin des Steyrer Corona-Stabes. Seit Anfang Februar werden nämlich alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 zweimal mittels PCR-Methode getestet, jene der Kategorie 2 am fünften Tag (ebenfalls PCR). „So können wir asymptomatisch Positive frühzeitig identifizieren und sofort mit der Verfolgung ihrer Kontakte beginnen“, beschreibt Schedlberger den Hintergrund der Test-Strategie. Die vielen Testungen führen zwar zu höheren Fallzahlen, tragen aber wesentlich zur weiteren Eindämmung des Virus bzw. seiner Mutationen bei, so die Chefin des Corona-Stabes.

Mehr als 16.000 Antigen-Tests seit 25 Jänner

Die Stadt hat im Stadtsaal in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz dauerhaft Corona-Teststraßen installiert, bei denen kostenlos Antigen-Tests abgenommen werden. Dieser Service steht den Bürgern täglich von 8 bis 17 Uhr zur Verfügung. Mit einer Auslastung von etwa 130 Prozent ist die Frequenz nach wie vor sehr gut. Von 25. Jänner bis zum gestrigen Tag wurden hier 16.177 Antigen-Tests durchgeführt – bei 19 Personen davon war das Ergebnis positiv.

Auch die kostenlosen Corona-Testmöglichkeiten im Krankenhaus sowie in vier Steyrer Apotheken werden bereits vermehrt genutzt.

Interessante Zahlen – aktuell und im Vergleich

Zurzeit sind 22 Steyrerinnen und Steyrer an Corona erkrankt. Was die Virusmutation N501Y betrifft, wurden vom Landeskrisenstab bisher zehn positive Fälle in der Stadt Steyr bestätigt. Der Altersdurchschnitt der aktuell positiv Getesteten beträgt 33,2 Jahre. Vor zwei Wochen lag dieser Wert noch bei 40,25. Mitte April 2020 war der Altersdurchschnitt mit ca. 58 Jahren auf dem Höchststand.

Erfreulicherweise gibt es derzeit in den drei Steyrer Altenheimen keine Corona infizierten Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen. Dazu der für das Gesundheits- Ressort und die Altenheime zuständige Stadtrat Dr. Michael Schodermayr: „Wir haben im Frühjahr vorigen Jahres schnell und rechtzeitig reagiert, unsere drei Häuser sehr konsequent vor möglichen Infektionsquellen abgeschirmt und somit unsere Heimbewohner bestmöglich geschützt. Sehr zugute gekommen sind uns dabei der Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie das entgegengebrachte Verständnis der Heimbewohner und ihrer Angehörigen.“ Selbstverständlich habe auch das notwendige Quäntchen Glück dazu beigetragen, dass die Steyrer Altenheime bisher gut durch die Krise gekommen sind, ergänzt Dr. Schodermayr demütig.

Die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner, die sogenannte 7-Tages-Inzidenz ist in Steyr vom Tiefststand von vor zwei Wochen in Höhe von 23,6 auf nunmehr wieder 57,7 angestiegen. Ein aktueller Vergleich mit ganz Oberösterreich zeigt jedoch, dass sich auch hier die 7-Tages-Inzidenz von 83 auf mittlerweile wieder 120 erhöht hat. Der bisher höchste Wert in Steyr wurde am 14. 11. 2020 registriert: Damals betrug die 7-Tages-Inzidenz 724.

Bis 29. Oktober 2020 zählte Steyr nur zwei Corona-Tote. Mit den steigenden Infektionszahlen sind dann leider auch – vor allem im November und Dezember – die Todesfälle mehr geworden und auf 24 angestiegen. Seit 7. Jänner dieses Jahres ist in Steyr niemand mehr mit oder an Corona verstorben.

Stadt hofft auf endlich ausreichend Impfstoff

Mittlerweile sind in Steyr 1975 Personen gegen Corona geimpft worden – zuerst Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen der Altenheime sowie Ärzt*innen, dann Steyrer*innen, die älter als 80 Jahre sind, und heute Vormittag 495 Personen, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Dazu kommen noch ca. 1000 Mitarbeiter*innen des Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr, die direkt im Krankenhaus immunisiert worden sind.

Kommende Woche am Donnerstag, 4. März, stehen in Steyr wieder Corona- Schutzimpfungen auf dem Plan, die ebenfalls gemeinsam mit dem Roten Kreuz durchgeführt werden: Geimpft werden die nächsten über achtzigjährigen Seniorinnen und Senioren.

„Die beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sowie des Roten Kreuzes tragen mit ihrem Engagement und der hervorragenden Organisation – sowohl im Vorfeld als auch während der Impfungen – maßgeblich zur reibungslosen Abwicklung bei. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken“, freut sich Gesundheits-Stadtrat Dr. Michael Schodermayr über die bestens vorbereiteten Teams.

Aber auch in Steyr ist die Nachfrage nach SARS-CoV2-Immunisierungen viel größer als das Angebot an Impfdosen, die der Stadt zugeteilt werden. „Wir wären bestens gerüstet und hätten Kapazitäten für mehr Immunisierungen“, verweist Bürgermeister Gerald Hackl auf die Tatsache, dass noch nicht einmal die rund 2500 Steyrerinnen und Steyrer geimpft werden konnten, die älter als 80 Jahre sind. Die Stadt wäre jedenfalls – wenn endlich ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht – problemlos in der Lage, innerhalb von nur drei Tagen 14.000 Steyrerinnen und Steyrer, das ist die voraussichtliche Gesamtzahl der Impfwilligen, mit dem ersten Impfstich zu versorgen, so der Bürgermeister abschließend.