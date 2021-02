Wirtschaft & Politik

Weichsler-Hauer (SPÖ): Erweiterung des Nationalparks erforderlich

STEYR/STEYR-LAND. Dass der Nationalpark Kalkalpen ein landschaftliches und biologisches Juwel ist, werde wohl niemand in Abrede stellen, so die dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer (SPÖ). „Eine Ausweitung dieses Biotops für sehr seltene Tierarten und Pflanzen scheiterte nun abermals ...

– und zwar an den ÖVP- und FPÖ-Stimmen im Landtag“, stellt Gerda Weichsler-Hauer (SPÖ) fest. Die dritte Landtagspräsidentin macht zudem klar: „Eine Erweiterung des Nationalparks Kalkalpen ist erforderlich und seit langem auch klar definiert.“ Der Nationalpark Kalkalpen verfügt unter anderem über das längste natürliche Bachsystem der östlichen Alpen. In dem überaus waldreichen Refugium mit seinen Höhlen und Schluchten sind etliche Urwald-Vogelarten heimisch, seltene Blumen sowie Bäume, die Urwaldriesen gleichen. Weichsler-Hauer: „Was derzeit außerhalb der Nationalparkfläche liegt, muss endlich ebenfalls als naturschutzwürdiges Nationalparkgebiet betrachtet werden.“

„Im Landesgesetzes zur Errichtung und Betrieb des Nationalpark Kalkalpen aus dem Jahr 1996 war der Zeitpunkt für die Erweiterung um die Haller Mauer und um das Tote Gebirge bereits klar definiert worden. Nun wurden diese Vorhaben von FP und VP abgeschmettert. Der Nationalpark Kalkalpen besteht heuer seit 24 Jahren. Da wäre es hoch an der Zeit, über die gesetzlich vorgesehene Erweiterung zumindest zu verhandeln“, so Gerda Weichsler-Hauer, die auch Naturschutzsprecherin der SPÖ im oö. Landtag ist. Sie rechnet außerdem vor, dass in Oberösterreich nur etwa halb so viel Fläche für den Naturschutz ausgewiesen sei, wie das im Bundesschnitt der Fall ist.

Gerda Weichsler-Hauer bei einer Wanderung. © privat.