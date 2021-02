Wirtschaft & Politik

Gewerk­schafts­schule startet in Steyr

STEYR. Hintergrundwissen zu Politik, Recht, Wirtschaft, ArbeitnehmerInnenvertretung und Gesellschaft bietet die Gewerkschaftsschule des ÖGB Oberösterreich. Die umfassende Ausbildung ist für Gewerkschaftsmitglieder kostenlos. Zwei Jahre dauert die Gewerkschaftsschule, an zwei Abenden pro Woche wird gelernt ...

Die Themen reichen von Arbeitsrecht, Sozialrecht, Geschichte und Medienkunde bis zu Kommunikation und Persönlichkeitsbildung. Die TeilnehmerInnen erarbeiten außerdem selbständig Projekte, die sie in ihrem Arbeits- oder Lebensumfeld umsetzen.

Im Herbst 2021 starten wieder einige Lehrgänge.

Info-Abend für Interessierte

Für alle, die gern noch mehr über die Gewerkschaftsschule erfahren möchten, gibt es Info-Abende, bei denen sich Interessierte ein genaueres Bild machen können. Der Steyrer Info-Abend findet am Donnerstag, dem 22. April, um 18:30 Uhr im AK/ÖGB-Haus Steyr, Redtenbachergasse 1a, statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter 07252/53011 oder per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .