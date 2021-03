Wirtschaft & Politik

Hilfsgemeinschaft SSTA holt sich 744€ bei Kutsam Kunstwettbewerb

SIERNING. Die Hilfsgemeinschaft SSTA (Sierning-Schiedlberg-Ternberg-Aschach) belegte beim Kutsam Kunstwettbewerb den 2. Platz und konnte sich somit ein Preisgeld von 744€ sichern. Eingesetzt wird das Geld zum Ankauf von Wolle für die Strickrunde, ...

... die bereits für nächstes Weihnachten fleißig am Stricken ist. Hier geht's zum Video der Spendenübergabe: https://youtu.be/kAUpqgKGqKc

SSTA unterstützt seit 33 Jahren bedürftige Menschen in Osteuropa, sowie seit 2015 auch in Liberia in Zusammenarbeit mit der NGO "Mary's Meals".



Als die beliebte Kutsam Charity-Tasche 2019 in die Neuauflage gehen sollte, war klar: Wie schon beim Vorgängermodell soll auch diese Tasche mit einem außergewöhnlichen Kunstwerk bedruckt werden. An dem dafür initiierten Kunstwettbewerb nahmen über 13 karitative Einrichtungen teil, darunter auch die Hilfsgemeinschaft SSTA aus Steyr-Land. Mit dem lustigen Bild des Vogels "Pauli Strauß" konnte die Hilfsgemeinschaft den 2. Platz belegen. “Aufgrund der großen Resonanz und der vielen Einreichungen haben wir beschlossen, dass das Preisgeld auf alle teilnehmenden Einrichtungen aufgeteilt wird”, erklärt Geschäftsführer Johannes Behr-Kutsam. “Wir freuen uns, so die Hilfsgemeinschaft SSTA bei ihrem Engagement für bedürftige Menschen zu unterstützen.”



Mit dem Preisgeld will die Hilfsgemeinschaft Wolle für die Strickrunde kaufen, die rund um Christa Ellegast und Roswitha Mittermair aus Schiedlberg aktiv ist. Die Runde trifft sich regelmäßig im "G'schäftl" in Schiedlberg und versteht sich als offener Sozialtreff - auch Neulinge sind herzlich willkommen! “Der nächste Winter kommt bestimmt und die Nachfrage nach Gestricktem ist bei allen unseren Projekten sehr groß!”, so die Initiatorinnen.



Die Kutsam Charitytasche ist um € 2,50 in allen Kutsam Modehäusern sowie im Kutsam Onlineshop erhältlich.