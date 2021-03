Wirtschaft & Politik

Kein Homeoffice und doch daheim!

SIERNING. Die Vorteile eines Arbeitsplatzes „in der Nähe von daheim“ sind schier unendlich. Das Coworking Space in Sierning bietet gegen langes Pendeln und die Herausforderungen des Homeoffice eine einfache, unverbindliche Lösung ...

Seit Oktober 2020 hat das Coworking Space „Das Franzi“ in Sierning geöffnet und bietet Selbstständigen den perfekten Arbeitsplatz. 24/7 Zugang, Kundenparkplätze, leistungsstarkes WLAN, Meetingräume, Küche, Whiteboards, Präsentations-Bildschirme, Telefonbox und vieles mehr stehen den CoworkerInnen zur Verfügung. Selbstständig Arbeiten und trotzdem Teil einer Community vor Ort sein – das regt zu Kooperationen und gegenseitiger Inspiration an.



MitarbeiterInnen entgegenkommen.

Aber nicht nur für Selbstständige, sondern auch für MitarbeiterInnen größerer Unternehmen stehen die Türen offen. Vor allem das letzte Jahr hat viele Unternehmen dazu angeregt, ihre Bürostrukturen zu überdenken und neu zu formen. So wurde das Homeoffice zu einem großen Bestandteil der Unternehmenskultur. Das Homeoffice birgt jedoch auch so manche Komplikationen: „Viele MitarbeiterInnen sehnen sich nach einer deutlichen Trennung von Privatem und Beruflichem. Nicht jede/r kann sich zu Hause konzentrieren – das kann an zu wenig Platz, lauten Nachbarn oder weiteren Ablenkungen liegen. Manchmal fehlt es auch an einer stabilen Internetverbindung oder einem funktionierenden Drucker. Oder man freut sich, zumindest einmal am Tag ein weiteres Gesicht zu sehen“, erklärt Judith Ringer, Obfrau der WKO Steyr-Land.



Hier kann das Franzi die Lösung bieten. Unternehmen können ab sofort für MitarbeiterInnen einen Arbeitsplatz im Coworking Space buchen. FIX- und FLEX-Desk Möglichkeiten, sowie eine ausgebaute Büro-Infrastruktur werden geboten. UnternehmerInnen können ihren MitarbeiterInnen mit diesen Angeboten entgegenkommen – Vor allem, wenn sie sich im Homeoffice befinden, oder auch lange Fahrtstrecken in Kauf nehmen müssten.