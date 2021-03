Wirtschaft & Politik

Heavy Metal mit Präzision: LAP am Metallausbildungszentrum des BFI OÖ

STEYR. Wenn die Berufserfahrung zwar vorhanden ist, jedoch die Lehrabschlussprüfung (LAP) fehlt, kann sie am BFI OÖ in verkürzter Lehrzeit nachgeholt werden. Das Metallausbildungszentrum des BFI OÖ in Steyr macht seinem Namen alle Ehre ...

Denn dort hat man sich auf die Aus- und Weiterbildung in Sachen Metall spezialisiert. Das Metallausbildungszentrum beweist, dass Heavy Metal und Präzision einander keinesfalls ausschließen. Ganz im Gegenteil, moderne Metallberufe sind heute sehr viel mehr als Hammer und Amboss. Deshalb werden die modernsten Verfahren und Techniken der Metalltechnik und -bearbeitung gelehrt.



Metallberufe lernen: ab April 2021 in Steyr

Am 6. April 2021 startet im Metallausbildungszentrum in Steyr sowohl das Basismodul zur Vorbereitung auf die LAP Metalltechnik als auch auf die LAP Metallbearbeitung. Kursinhalte des Basismoduls Metalltechnik sind z. B. angewandte Mathematik, Fachzeichnen und technologisches Know-how. Zerspanungstechnik, Werkzeugbautechnik, Schweißtechnik oder Maschinenbautechnik können als Spezialisierung gewählt werden. Die gewählte Spezialisierung wird im Anschluss an das Basismodul absolviert. Im Lehrgang zur Vorbereitung auf den Lehrabschluss Metallbearbeitung steht Werkstoffkunde und Werkstoffbearbeitung im Fokus der Ausbildung. Und auch angewandte Mathematik für Mechanik und physikalische Berechnungen, Fachzeichnen, Werkstoffkunde oder Pneumatik sind Teil der Ausbildung. Für die Grundlagenvermittlung und Vertiefung des Wissens beim Drehen und Fräsen stehen eigene Module zur Verfügung.



Zukunftschance außerordentlicher Lehrabschluss

Ein formaler Lehrabschluss eröffnet viele neue Karrierechancen und stärkt das Selbstvertrauen. Qualifizierte Fachkräfte genießen außerdem einen hervorragenden Ruf in der heimischen Wirtschaft und sind am Arbeitsmarkt gefragter denn je zuvor.



Alle Details zu den Lehrgängen und Fördermöglichkeiten erhalten Sie online unter www.bfi-ooe.at/metall oder telefonisch über die BFI OÖ Serviceline (0810 004 005).