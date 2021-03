Wirtschaft & Politik

"Show your passion": Startschuss für den Jungunternehmerpreis 2021

STEYR. Erfolgreiche Gründer und Übernehmer können sich bis 21. März bewerben. "Die Welt gehört denen, die nicht lange fackeln, sondern für etwas brennen", ist Sven Mitterhuemer, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steyr-Stadt, ...

... überzeugt und lädt unter dem Motto "Show your passion" zur Teilnahme am Jungunternehmerpreis 2021 ein. „Wir wollen mit diesem Preis erfolgreiche Jungunternehmer als Vorbilder für mehr Selbständigkeit und Leistung präsentieren“, erklärt Felix Aichberger, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steyr-Land. „Wir möchten, dass uns Oberösterreichs Jungunternehmer das zeigen, worin tagtäglich ihre Leidenschaft liegt. Reicht ein und nützt eure Chance“, appellieren die beiden Bezirksvorsitzenden an die jungen Selbständigen.



Vergeben wird der Preis in drei Kategorien:

Raketenstarter: In dieser Kategorie zeichnet die JW Gründer und Newcomer aus, die mit ihrem Vorhaben überraschen, inspirieren und den Weg in die Zukunft weisen.

Platzhirsche: In dieser Kategorie können sich Unternehmen bewerben, die am Markt etabliert sind und erste Erfolge verzeichnet haben, und zwar mit einem Produkt, einer Dienstleistung, einer Marketingmaßnahme oder einem Projekt, das sich von anderen abhebt.

Regionen-Rocker: Der Preis für Jungunternehmer, die in die Zukunft ihrer Heimat investieren, weil sie regional produzieren, Arbeitsplätze schaffen und den Firmenstandort entscheidend mitgestalten.

Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die zwischen 1. Jänner 2013 und 31. Dezember 2020 gegründet wurden, ihren Stammsitz in Oberösterreich haben und für die eine aktive Gewerbeberechtigung bei der Wirtschaftskammer Oberösterreich vorliegt. Die Größe des Unternehmens spielt keine Rolle. Das gesamte Gründerteam muss mindestens 25 Prozent der Geschäftsanteile besitzen oder der Geschäftsführer in der Betriebsnachfolge sein (muss nicht innerhalb der Familie stattfinden). Einreichungen werden im Alter zwischen 18 und 40 Jahren entgegengenommen (mindestens eine Person vom Gründerteam darf nicht älter als 40 Jahre sein). Die Einreichung ist nur in einer Kategorie möglich.



Die Jury der Fachgruppe UBIT wird die Einreichungen nach den Kriterien Idee, Umsetzungsqualität und Gesamteindruck bewerten.



Einreichungen (bis 21. März) und alle Infos online unter www.jungunternehmerpreis.at.