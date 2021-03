Wirtschaft & Politik

OÖVP Steyr: Danke an alle Frauen!

STEYR. Die OÖVP Steyr rund um Stadtparteiobfrau Judith Ringer und Frauen in der OÖVP Stadtobfrau Julia Granegger waren am vergangen Samstag in Steyr unterwegs, um anlässlich des Weltfrauentag ein kleines süßes Dankeschön zu verteilen ...

„Seit dem ersten Weltfrauentag vor 110 Jahren, wurde bereits viel im Bereich der Gleichstellung erreicht.“, so die Frauen in der OÖVP Stadtobfrau Julia Granegger. „Dennoch gibt es noch viel zu tun, um beispielsweise für Themen, wie das Schließen der Einkommensschere zwischen Frauen und Männern oder die Vereinbarkeit von Familie und Beruf optimale Rahmenbedingungen zu schaffen.“, sieht Granegger weiterhin Handlungsbedarf.

„Die Corona-Krise stellt insbesondere Frauen vor zusätzliche Herausforderungen“ so Bundesrätin Ringer, die hier auf die Vereinbarkeit von Beruf, Haushalt und der Betreuung der Kinder im Homeschooling hinweist. „Im vergangenen Jahr haben speziell Frauen einen überproportionalen Anteil zur Bewältigung der Krise geleistet.“, unterstrich Ringer die besondere Rolle der Frauen während der Corona Pandemie. „Der Weltfrauentag ist ein schöner Anlass, um allen Frauen „Danke“ zu sagen und hervorzuheben, was diese in den verschiedensten Lebensbereichen leisten.“, sind sich Ringer und Granegger einig.