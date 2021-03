Wirtschaft & Politik

BMW-Group auch 2020 unter um­satz­stärksten Unter­nehmen

SALZBURG/STEYR. Auch im Corona-Jahr 2020 zählte die BMW Group in Österreich zu den umsatzstärksten Unternehmen des Landes. Mit einem gesamtumsatz von über 5,8 Milliarden Euro unterstreicht das Unternehmen die ungebrochen hohe Performance der österreichischen BMW Group Gesellschaften in Salzburg, Steyr und Wien. Trotz des herausfordernden Jahres 2020 investierte die BMW Group 367 Millionen Euro in Österreich. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1 Million Euro pro Tag ...

Engagiert in und für Österreich

Im Jahr 2020 bewies sich die BMW Group in Österreich als bedeutender Stabilitätsanker der österreichischen Volkswirtschaft. Sowohl die heimische Produktion als auch der Fahrzeugvertrieb erholten sich im weiteren Lauf des Jahres vom plötzlichen Ausbleiben der Nachfrage im ersten Halbjahr. Daher konnte auch die Zahl der Beschäftigten mit rund 5.200 Mitarbeitern stabil gehalten werden. Weitere 2.800 Personen arbeiteten 2020 bei den österreichischen BMW und MINI Partnern. Hinzu kommen ein nach wie vor hohes Einkaufs- und Exportvolumen: Im vergangenen Jahr betrug das Einkaufsvolumen der BMW Group bei österreichischen Lieferanten über 1 Milliarde Euro. Exportiert wurden Güter im Wert von mehr als 4 Milliarden Euro. 2020 wurde ein Exportüberschuss von rund 1,3 Milliarden Euro erzielt. Die BMW Group ist damit ein bedeutender Treiber des Außenhandels und trägt damit auch im Jahr 2020 signifikant zur Entlastung der österrei chischen Handelsbilanz bei. All das zeigt, wie wichtig eine starke Fahrzeugindustrie für den Wirtschaftsstandort Österreich ist – sorgt sie doch auch in Krisenzeiten für Wachs- tum, Wohlstand und Beschäftigung.

Fahrzeugvertrieb im Jahr 2020

Die BMW Group in Österreich konnte trotz des sehr herausfordernden Jahres 2020 ei- nige Rekordwerte erzielen: Allen voran konnte man die Pole Position als erfolgreichster Premiumhersteller souverän verteidigen. Darüber hinaus erzielte die BMW Group einen neuen Rekordwert beim Marktanteil. Dieser stieg im Jahr 2020 von 6,8 auf 7,4 Prozent. Erstmals in der Geschichte belegte die Marke BMW damit den sensationellen vierten Platz bei den Neuzulassungen aller Automobilersteller in Österreich – ein bemerkens- wertes Ergebnis für eine exklusiven Premiummarke. Und bei BMW Motorrad erreichte man ein Zulassungsplus von 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit das zweitbeste Jahr der Geschichte.

Auch der Bestseller im Premiumsegment ist ein BMW: mit knapp 3.000 Einheiten war der BMW X1 auch im vergangenen Jahr wieder das meistverkaufe Premiumfahrzeug Österreichs!

Elektro boomt

Im Bereich E-Mobilität war die BMW Group im vergangenen Jahr ebenfalls außeror- dentlich erfolgreich: In diesem Segment konnte das Unternehmen ein herausragendes Wachstum von 70 Prozent erzielen und knapp 3.200 vollelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride in Österreich absetzen. Über 30 Prozent aller neu zugelassenen Plug-In-Hybride in Österreich waren von der BMW Group – das bedeutet: Knapp jeder Dritte neu zugelassene Plug-in-Hybrid im Land ist entweder ein BMW oder ein MINI. Damit führt die BMW Group dieses Segment mit großem Abstand an und leistet einen wichtigen Beitrag zur Forcierung der Elektromobilität.

E-Mobilität bei der BMW Group: vom Pionier zum Technologieführer

Seit 2013 wird die Elektromobilität bei der BMW Group kontinuierlich weiterentwickelt, das macht uns zum erfahrensten und auch zu einem der erfolgreichsten Elektro-Anbieter in Europa und in Österreich. 2021 bietet man bereits 5 vollelektrische und 16 Plug-In-Hybrid Modelle an. Der BMW X3 ist das erste Fahrzeug der BMW Group, das in drei Antriebsvarianten angeboten wird. Damit löst das Unternehmen das Versprechen seiner „Power of Choice“ Strategie ein. Ein wesentlicher Anteil der Motoren für die Plug-In-Hybride kommt aus dem BMW Group Motorenwerk Steyr. Darüber hinaus wird in Steyr das innovative Gehäuse zukünftiger E-Fahrzeuge gefertigt, in dem der E-Motor samt aller elektrischen Komponenten kompakt verbaut ist.

Fertigungslinie E-Antriebsgehäuse BMW-Group-Werk Steyr. Foto © BMW Group.



Zulassungsergebnisse und Umsatz

Aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie ging die PKW-Gesamtzulassungen in Österreich um über 24 Prozent zurück. Diesem Trend konnte sich auch die BMW Group nicht ganz entziehen. Mit einem Zulassungsrückgang von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr schnitt man aber dennoch besser ab als der Gesamtmarkt.

Neuzulassungen 2020 (2019)

BMW Group: 18.381 (22.500) - 18,3%

BMW: 15.812 (19.141) - 17,4%

MINI: 2.569 (3.359) -23,5%

BMW Motorrad (über 500ccm) 1.723 (1.690) +1,9%

BMW Group Werk Steyr – Mit Weitblick durch das Wirtschaftsjahr 2020

Das BMW Group Werk Steyr ist mit weiterhin rund 4.400 Mitarbeitern das weltweit größte Motorenwerk der BMW Group und eines der Antriebs-Kompetenzzentren im globalen Produktionsnetzwerk. Die ausbleibende weltweite Nachfrage aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr jedoch auch das Werk Steyr getroffen. Nach einer kurzzeitigen Produktionsunterbrechung Ende März/Anfang April und einer schleppenden Nachfragesituation im Frühsommer, konnte die Produktion ab August jedoch wieder deutlich hochgefahren werden.

Die Auswirkungen der Pandemie spiegeln sich dennoch im Wirtschaftsergebnis des BMW Group Werk Steyr wider. Im Jahr 2020 wurden knapp eine Millionen Motoren (davon 60,5 Prozent Benzinmotoren und 39,5 Prozent Dieselmotoren) und 10,1 Millionen Antriebskomponenten produziert. Das bedeutet: Weiterhin besitzen rund die Hälfte aller weltweit neu verkauften BMW und MINI Fahrzeuge mit einem Diesel- oder Benzinmotor ein „Herz“ aus Österreich.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte die BMW Motoren GmbH einen Umsatz von knapp 3 Milliarden Euro (ein Minus von 19 Prozent gegenüber 2019) und zählt damit schon für sich genommen zu den umsatzstärksten Unternehmen Österreichs.

Motorenproduktion in Stk. 2020 (2019)

Motoren gesamt: 996.636 (1.227.078) -19%

Benzinmotoren: 602.967 (697.521) -14%

Dieselmotoren: 393.669 (529.557) -26%

BMW 5er Plug-In-Hybrid. Foto © BMW Group.



Investitionen in den Ausbau der Antriebskompetenz

Trotz der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 wichtige Zukunftsinvestitionen am Standort Steyr umgesetzt. Rund 350 Millionen Euro flossen in den Aufbau und in die Erweiterung von Produktionslinien, in Forschung und Entwicklung, in Digitalisierung sowie in die Verbesserung der Infrastruktur. Im Juni 2020 hat die Serienproduktion der Gehäuse für alle neuen Elektro-Antriebe für Fahrzeuge wie den BMW iX3, BMW iX und BMW i4 im BMW Group Werk Steyr begonnen. Seitdem wird die Fertigungslinie stetig weiter ausgebaut, allein letztes Jahr um 25,7 Millionen Euro, um die geplante Kapazität von 460.000 Einheiten pro Jahr bis 2025 zu erreichen. Auch 2021 sind weitere umfangreiche Investitionen in diesem Bereich geplant.

Im September 2020 wurde ein wichtiger Meilenstein zur Erweiterung der Produktionska- pazitäten gesetzt: Eine neue Motorenmontagelinie zur Produktion von hocheffizienten 4- und 6-Zylinder Benzinmotoren ging in Betrieb. Dafür hat die BMW Group in Summe rund 102 Millionen Euro am Standort Steyr investiert. Somit kann das Angebot an Benzinmotoren deutlich ausgebaut und auf die volatile Nachfrage am Markt reagiert werden. Eine weitere wichtige Zukunftsentscheidung hat die BMW Group im November 2020 verkündet, denn das Unternehmen verlagert den Münchner Motorenbau und bündelt seine europäische Fertigung für Verbrennungsmotoren bis spätestens 2024 an den Standorten Steyr und Hams Hall.

Mit dem parallelen Ausbau der Produktionskapazitäten für Verbrennungsmotoren und im Bereich alternativer Antriebe ist das Werk ist mit seiner breiten Kompetenz bestens aufgestellt, um die Zukunft des Antriebs aktiv mitzugestalten. Denn klar ist: die Zukunft des Antriebs wird vielfältiger werden. Ob E-Antriebe, effiziente Diesel- und Benzinmotoren oder künftig auch die Brennstoffzelle, mit der „Power of Choice“ rückt die BMW Group den Kunden in den Fokus und überlässt ihm die Wahl. Er entscheidet, mit welcher Antriebsart er unterwegs sein möchte.

Und egal, welchen Antrieb er wählt, die BMW Group bietet ihm dabei immer eine effiziente Premium-Lösung. Das BMW Group Werk Steyr gestaltet diese neue Vielfalt der Antriebstechnologien aktiv mit.

Dr. Alexander Susanek, Geschäftsführer des BMW Group Werk Steyr: „Wir befinden uns mitten im Wandel der Automobilbranche. Das BMW Group Werk Steyr steht exemplarisch dafür, wie dieser gelingen kann: Effizienzsteigerung bei klassischen Antrieben und ein nachhaltiger Ausbau der Elektromobilität. Mit unseren flexiblen Prozessen, dem hohen Know-how und den richtigen Mitarbeitern sind wir am Standort Steyr gut aufgestellt, um diesen Wandel mitzugestalten. Unser Werk wird daher auch in Zukunft von maßgebender Bedeutung für die BMW Group sein.“