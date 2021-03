Wirtschaft & Politik

Bezirksvorsitz von "Frau in der Wirtschaft" gewählt

STEYR-LAND. Petra Baumgarthuber MBA, Unternehmensentwicklerin und Business-Coach, wurde vor kurzem als Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Steyr-Land einstimmig gewählt. Unterstützt wird sie von den neuen Stellvertreterinnen Mag. Monika Hartl, Hartl Metall GmbH, sowie ...

KommR Erika Lottmann, Lottmann Fensterbänke GmbH. Geleitet wurde die Wahl - die aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen online durchgeführt wurde - von der FidW Landesvorsitzenden und Vizepräsidentin der WKOÖ Margit Angerlehner.

Bezirksstellenobfrau BR KommR Ing. Judith Ringer und Bezirksstellenleiter Mag. Michael Schaubmeier freuen sich besonders, dass diese Funktionen von einem dynamischen und engagierten Team weitergeführt werden und wünschen viel Erfolg. Gleichzeitig bedankten sie sich bei Bmst. Ing. Marcella Stump für die tolle und engagierte Arbeit der letzten Jahre.

Petra Baumgarthuber und ihr Team wollen auch künftig durch neue Impulse und Ideen die Wirtschaftsregion Steyr-Land beleben. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, als Frau in der Wirtschaft eine starke Stimme nach außen zu haben. Ziele sind unter anderem, Themen aufzuzeigen, die Unternehmerinnen bewegen und sich als Interessenvertretung dafür einzusetzen. Aber auch das Fördern von Netzwerken und Weiterbildung für Unternehmerinnen gehören dazu. „Mit Hilfe von Veranstaltungen wollen wir auch in Zukunft einen Mehrwert für Unternehmerinnen schaffen, Frauen eine Plattform bieten um wirtschaftlich voranzukommen, mutig zu sein, und vor allem auch, sich gut vernetzen zu können“, so die neue FidW-Bezirksvorsitzende von Steyr-Land, Petra Baumgarthuber.

Bezirksvorsitzende:

Petra Baumgarthuber MBA, Unternehmensentwicklerin und Business-Coach

Stellvertreterinnen:

Mag. Monika Hartl, HARTL METALL GmbH und KommR Erika Lottmann, Lottmann Fensterbänke GmbH