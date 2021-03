Wirtschaft & Politik

Steyrer Glutenfrei-Markt­führer startet mit neue Marke durch

STEYR. Das oberösterreichische Unternehmen „SOLO gluten free“, das sich erfolgreich auf den Handel mit glutenfreien Produkten spezialisiert hat, tritt ab sofort unter dem neuen Markennamen „easy gluten free“ auf. Die Namensänderung war nach dem Einspruch einer Schweizer Aktiengesellschaft im europäischen Eintragungsverfahren notwendig geworden ...

Das 2019 gegründete Start-up „SOLO gluten free“ ist binnen kürzester Zeit zum nationalen Marktführer im Bereich des glutenfreien Einzelhandels avanciert. Um die Bildmarke des Firmenlogos zu schützen, hat die Geschäftsführung des Steyrer Unternehmens noch vor der Gründung das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum („EUIPO“) konsultiert. Am letzten Tag der dem diesbezüglichen Eintragungsverfahren zugrundeliegenden Frist wurde vonseiten eines großen Schweizer Lebensmittelkonzerns Einspruch erhoben.

Konkret wurde vonseiten des Einspruchswerbers, der unter der von SOLO ins Visier genommenen Bezeichnung u.a. Babynahrung produziert, mit Verwechslungsgefahr argumentiert, weshalb dem oberösterreichischen Unternehmen im Worst-Case-Szenario der Handel unter der bisherigen Marke nur in bestimmten Kategorien möglich gewesen wäre. „Gemeinsam mit unserem Rechtsbeistand haben wir während des Verfahrens alles versucht, um eine einvernehmliche Klärung des Sachverhalts herbeizuführen, und dabei stets eine Lösung im Guten angestrebt. Leider sind unsere diesbezüglichen Bemühungen letztlich ins Leere gelaufen“, schildert Geschäftsführer und Gründer Rene Kern die Situation.

Obwohl man nach wie vor die klare Meinung vertritt, dass nicht ansatzweise Verwechslungsgefahr vorliegt, hat man sich in Steyr letztendlich nach zweijähriger Verfahrensdauer für eine pragmatische Lösung und gegen einen endlosen Rechtsstreit mit einer ausländischen Aktiengesellschaft entschieden. „Unsere Passion ist es, unsere Kunden mit glutenfreien Lebensmitteln zu versorgen, und nicht, uferlose Verfahren gegen große Konzerne zu führen“, betont Kern, der den Blick längst nach vorne gerichtet hat.

In diesem Sinne wird das dynamisch wachsende Steyrer Unternehmen seine Produkte künftig unter der neuen Markenbezeichnung „easy gluten free“ vertreiben. Mit diesem Namen unterstreicht man gleichzeitig die Wurzeln der Geschäftsidee, welche es einer durch Glutenunverträglichkeit benachteiligten Gruppe - die immerhin zehn Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht - auf einfachem Wege ermöglicht, glutenfreie Produkte zu kaufen. Da die Änderung ausschließlich das Firmenlogo betrifft, bleibt alles andere – so auch die Unternehmensbezeichnung „SOLO gluten free GmbH“ - weiter bestehen.

Das als Onlineshop gegründete Start-up-Unternehmen, welches aufgrund seines rasanten Wachstums längst auch einen stationären Shop in Steyr unterhält, bietet seinen mittlerweile über 7.000 Kunden in Europa eine Auswahl von 1.000 glutenfreien Produkte an. Neben der neuen Domain www.easyglutenfree.shop ist der Onlineshop auch weiterhin unter der bekannten Domain www.sologlutenfree.com erreichbar.