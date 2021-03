Wirtschaft & Politik

Zöttl: Wohn­bau in OÖ ist eine Er­folgs­ge­schich­te

STEYR/OÖ. „Wohnen ist eines der zentralen menschlichen Lebensbedürfnisse. Dementsprechend hoch ist der Anteil des Einkommens, den die Oberösterreicher dafür aufwenden. Der gesellschaftliche und sozialpolitische Auftrag der Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich besteht daher darin, ...

durch zielorientierte und attraktive Förderungen das Wohnen leistbar zu halten“, so Bezirksparteiobmann Vizebürgermeister Dr. Helmut Zöttl. „Seitdem das Wohnbauressort 2009 durch Dr. Manfred Haimbuchner geleitet wird, ist der Wohnbau in Oberösterreich eine freiheitliche Erfolgsgeschichte. Allein im Bezirk Steyr-Stadt wurden zwischen 2016 und 2020 insgesamt 383 Wohneinheiten gefördert errichtet und für 957 Wohneinheiten Sanierungsförderungen gewährt. Zusätzlich wurden im Bezirk Steyr-Stadt und im Bezirk Steyr-Land insgesamt 113 Heimplätze mit Unterstützung des Wohnbauressorts neu gebaut oder saniert.

Allein im Jahr 2020 wurden etwa durch die Wohnbauförderung Budgetmittel in der Höhe von mehr als 280 Millionen Euro bereitgestellt, um dem gesellschaftlichen und sozialpolitischen Auftrag nachzukommen. Die größten Budgetposten waren dabei die Wohnbauförderungsdarlehen, die Annuitätenzuschüsse für Sanierungsvorhaben und die Wohnbeihilfe. Der wesentlichste Punkt, um dem gesellschaftlichen und sozialpolitischen Auftrag nachzukommen, ist die Leistbarkeit von Wohnraum. Diese spiegelt sich in den Zahlen der Statistik Austria wider. Oberösterreich lag mit einer durchschnittlichen Nettomiete für Hauptmietwohnungen von 5,61 Euro pro m2 im Jahr 2019 um 6,0% unter dem Bundesschnitt. Im Jahr 2010 lag Oberösterreich noch über dem damaligen Österreichdurchschnitt.

„Durch eine konsequente Förderungspolitik ist mir in den letzten zehn Jahren in meiner Verantwortung als Wohnbaureferent des Landes Oberösterreich viel gelungen“, freut sich Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Manfred Haimbuchner. „Wir alle wissen, dass Wohnen keinesfalls günstig ist. Doch in Oberösterreich ist es noch leistbar. Diese Leistbarkeit können wir durch eine hohe Bauleistung, sinnvolle Förderkriterien und durch unsere zuverlässigen Partner in der heimischen Bauwirtschaft sicherstellen. Die Leistungsbilanz der oberösterreichischen Wohnbauförderung aus dem vergangenen Jahr kann sich abermals sehen lassen“, fasste Haimbuchner die Leistungsbilanz zusammen.