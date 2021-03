Wirtschaft & Politik

Neuer So­zi­al­rat­ge­ber hilft in sämt­lich­en Lebens­lagen weiter

STEYR/STEYR-LAND. Der "Sozialratgeber" 2021 ist ab sofort im Bezirksbüro der SPÖ zu haben. „Außerdem steht diese umfassende Broschüre als pdf-Datei auch online bereit“, so Sabine Engleitner-Neu, sie ist stellvertretende SPÖ-Bezirksvorsitzende und tritt im Herbst als Spitzenkandidatin im Wahlkreis zur Landtagswahl an ...

Kürzlich brachte sie zusammen mit 3. Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer druckfrische Exemplare nach Steyr.

Andreas Brich, der Bezirksvorsitzende der Sozialdemokraten, sagt: „Ergänzend zum Sozialratgeber bietet die Soziallandkarte OÖ -das ist das Online-Portal für soziale Angebote - rasche Hilfe in sämtlichen Lebenslagen und beim Herausfinden der richtigen Anlaufstelle.“ Sabine Engleitner-Neu ergänzt: „Die Kategorien sind hier nach Thema, Bezirk, Ort oder Umkreis gut zusammengefasst.“

„Der Sozialratgeber 2021 wurde wieder vom Sozialressort von Landesrätin Birgit Gerstorfer initiiert und ist Wegweiser für alle Menschen in Oberösterreich, die Hilfe und Unterstützung brauchen oder die anderen Menschen in schwierigen Situationen helfen wollen“, weiß Gerda Weichsler-Hauer. Herausgegeben wird der OÖ Sozialratgeber von der Sozialplattform OÖ im Auftrag des Sozialressorts des Landes OÖ und in Kooperation mit der Arbeiterkammer OÖ und der KirchenZeitung der Diözese Linz. Er liegt auch bei Bezirksverwaltungsbehörden, Magistraten und Gemeinden, Sozialberatungsstellen, Sozialvereinen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenanstalten und vielen weiteren Einrichtungen auf. Themenbereiche sind unter anderem: Angebote in der Pflege und bei Demenz. Hilfe bei Gewalt. Heizkostenzuschuss, Sozialhilfe und Wohnbeihilfe. Info zur nächsten Adresse der Schuldnerberatung oder Familienberatung. Unterstützung bei Alkoholproblemen. Adressen für Infos zu Asyl-Themen.

Die Broschüre kann als Druckversion kostenlos und versandkostenfrei beim Land OÖ, Abteilung Soziales unter 0732-7720-152 21 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! bestellt werden.

Aufgelegt ist das Druckwerk im SPÖ-Bezirksbüro Steyr, L-Werndl-Str. 10.

Web-Tipps:

www.land-oberoesterreich.gv.at/ooesozialratgeber (pdf-Version des Sozialratgebers 2021)

www.soziallandkarte-ooe.at (Soziallandkarte OÖ)

Unten von links: Sabine Engleitner-Neu (stv. SPÖ-Vorsitzende, Steyr), Landesrätin Birgit Gerstorfer und 3. Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer bei der Präsentation des Sozialratgebers 2021. Bildquelle SPÖ.