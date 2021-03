Wirtschaft & Politik

ÖVP: Steyr optimaler Standort für die neue TU

STEYR. Bereits Ende September 2020 habe sich die OÖVP Steyr für Steyr als Standort der neuen Technischen Universität stark gemacht. Stadtparteiobfrau Judith Ringer habe dazumal bereits gefordert, dass sich die Steyrer Stadtpolitik aktiv um die neue Universität bemühen soll, so die ÖVP in einer Aussendung ...

„Im vergangen Jahr hat mich Bürgermeister Hackl noch dafür kritisiert, als ich von der Stadt ein aktives Eintreten in die Standortdiskussion rund um die neue TU gefordert habe und nun macht sich sein Vizebürgermeister Vogl für Steyr als Standort stark“, sieht sich die Steyrer ÖVP-Obfrau Ringer in ihrer Forderung bestätigt. Ringer und der Fraktionsvorsitzende der Steyrer ÖVP, Markus Spöck, sehen darin einen Richtungsschwenk der SPÖ Steyr, der sie verwundert.

Eine Technische Universität ist eine Riesenchance für den Standort Steyr!

„Gerade in Zeiten des digitalen Wandels, ist eine technische Fakultät ein entscheidender Faktor für eine nachhaltige Weiterentwicklung unseres Wirtschaftsstandortes“, erklärt Bundesrätin Ringer. „Mit der FH Steyr und den berufsbildenden Schulen habe man bereits ausgezeichnete Bildungseinrichtungen und diese sollen nun mit der TU erweitert werden, um zukünftig die in Steyr benötigten Fachkräfte ausbilden zu können“, so die Stadtparteiobfrau.

Fraktionsobmann Markus Spöck ergänzt: „Als Stadt dürfen wir es uns nicht erlauben, eine solche Jahrhundertchance verstreichen zu lassen. Unsere Unternehmen würden ebenfalls von der Technischen Universität profitieren und sie hätten auch die Möglichkeit, mit der neuen Fakultät Kooperationen einzugehen“, führen Ringer und Spöck den Vorteil für die heimischen Betriebe an. „Nachdem jetzt auch andere Fraktionen die Notwendigkeit für eine Technische Universität in Steyr erkannt haben, hoffe man nun in der OÖVP Steyr, dass man sich gemeinsam für die Fakultät am Standort Steyr einsetzt.“, so der Fraktionsvorsitzende abschließend.