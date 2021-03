Wirtschaft & Politik

Entlastung für Familien mit Kleinkindern und Pflegebedürftige: Der „Windelsack“ kommt nach Dietach

DIETACH. Windeln so weit das Auge reicht: Wer Kinder hat, weiß wie viel Müll entsteht, wenn die Kleinen noch gewickelt werden müssen. Die Menge ist – besonders bei größeren Familien – nicht mehr über die Restmülltonne zu bewältigen ...

Deshalb setzt sich die SPÖ Dietach bereits seit Dezember 2020 für einen „Windelsack“ ein.



„Im Dezember 2020 haben wir den „Windelsack“ aufs Tapet gebracht, aber leider nicht sogleich die nötigen Mehrheiten für die Einführung eines Solchen zur Entlastung der Dietacher*innen gefunden“, sagt Gemeindevorstand Christoph Winkler (SPÖ). Umso mehr freut es das Team der SPÖ Dietach, dass nach Beratung im Fachausschuss der „Sack zugemacht werden konnte“.



„Nicht nur für jene Familien mit Babys und Kleinkindern bis zu drei Jahren (15 Säcke für drei Jahre), sondern auch für ältere Menschen und pflegende Angehörige (acht Säcke pro Jahr) steht diese Unterstützung nun zur Verfügung.“ Der Windelsack wird von außen nicht offensichtlich als solcher gekennzeichnet - so könne die Privatsphäre von Erwachsenen geschützt werden. Bei der Gemeinderatssitzung vom 18. März wurde der Antrag angenommen.



„Aufgrund einer unfairen Stichtagsregelung profitieren nur Familien, deren Kind ab dem 01.01.2021 geboren ist. Familien mit Kindern der Jahrgänge 2019 und 2020 können keine anteilige Förderung in Anspruch nehmen. Hier konnten wir die ÖVP zum Leidwesen der Jungfamilien leider nicht überzeugen.“, so Winkler abschließend.