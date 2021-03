Wirtschaft & Politik

Die Grünen formieren sich neu: die vorderen Listenplätze für die GR-Wahl 2021

STEYR. Unter strengen Auflagen haben die Steyrer Grünen am 19. März die vorderen Listenplätze für die kommende Gemeinderatswahl gewählt. Alle KandidatInnen erhielten von den anwesenden Mitgliedern 100 Prozent Zustimmung. Zur Spitzenkandidatin wurde Ruth Pohlhammer ...

bereits im vergangenen Juni gewählt. "Wir haben unser Team neu aufgestellt mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und mit vielfältigen Kompetenzen. Ich freue mich, gemeinsam mit den neuen Team für einen grünen Wind in der Stadt zu sorgen".

Die KandidatInnen bis Listenplatz 7:

Platz 2: Marco Vanek

Der studierte Soziologie ist heute selbständig als Projektentwickler im Tourismus tätig. In den 90er Jahren war er bereits vier Jahre im Steyrer Gemeinderat und bis 2016 Fraktionsobmann der Grünen in Ternberg. "Ich bin wieder gerne nach Steyr zurückgekommen, weil die Stadt eine hervorragende Lebensqualität hat. Engagieren möchte ich mich vor allem für den Erhalt und dem Ausbau der Grünräume und als begeisterter Stadtspaziergänger für bessere Fußwege und -verbindungen". Darüberhinaus ist er Mitglied im Bezirksausschuss der Wirtschaftskammer in Steyr und vertritt die Interessen der Freizeitberufe in ganz Österreich.

Platz 3: Julia Greger

Die gebürtige Bayerin war jahrelang in der Schweiz als Projektmanagerin in der Luftfahrtindustrie tätig. Vor einigen Jahren zog sie nach Steyr und orientierte sich beruflich neu. Heute arbeitet sie in der Sozialberatung der Caritas in Steyr und hat dadurch gute Einblicke in die soziale Situation der Stadt. "Ein besonderes Anliegen ist mir das Zusammenleben der verschiedensten Kulturen in Steyr". Weiters wird sie sich für die parteiübergreifenden Anliegen der Frauen in der Stadt engagieren.

Platz 4: Kurt Prack

Der AHS-Lehrer ist kein unbeschriebenes Blatt in der Steyrer Umweltpolitik. Als Initiator der Protestbewegung gegen das geplante Ennskraftwerk mitten der Stadt hat er sich vor mehr als zehn Jahren einen Namen gemacht. Heute ist der Obmann des Umweltausschusses im Gemeinderat und setzt vielerlei Initiativen für den Klimaschutz, aber auch für den Erhalt der Grüngürteln der Stadt. "Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass die Westspange nicht gebaut wird. Dieses verkehrpolitisch sinnlose Projekte würde den wichtigen Grünraum am Rande unserer Stadt zerstören". Seine weiteren Themen: bessere Radwege, Ausbau des Öffentlichen Verkehrs, Schutz unserer Trinkwasserquellen.

Platz 5: Maria Lindinger

Die ehemalige Mittelschullehrerin ist derzeit Gemeinderätin und Vorsitzende des Kontrollausschusses in der Stadt. In den letzten Jahren hat sie sich im Gemeinderat für mehr Kontrollrechte und Transparenz bei den Finanzen eingesetzt. Sie ist auch die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Steyr und hat gute Einblicke in die Finanzgebarung der Stadt. Weiters engagiert ist sie bei frauenpolitischen Initiativen, bei der Notschlafstelle, im FAZAT und anderen Einrichtungen und Initiativen in der Stadt.

Platz 6: Reinhard Kaufmann

Der Umwelt- und Mobilitätsstadtrat in Steyr hat sich in den letzen Jahren verdient gemacht bei der Förderung des Rad- und Fußverkehrs in Steyr. Auf seine Initiative hin ist der neue Taborlift auch für Räder und Kinderwägen benützbar. Er setzte sich auch für den Neubau des Fuß- und Radübergangs am Posthofberg ein, der in Kürze realisiert wird. Er initiierte die Aktion 1000 Bäume für Steyr und viele andere Projekte der Stadt im Umweltbereich.

Platz 7: Markus Obermair

Der Wirtschaftspsychologie ist als Forschungassistent an der Johannes-Kepler-Universtät am Institut für Absatz und Markteting tätig und war davor Mitarbeiter bei verschiedenen Handelsketten. Seine beruflichen Erfahrungen etwa im Bereich der Innenstadtbelebung und Stadtmarketin wird er nun in Steyr einbringen.

Die weiteren Listenplätze werden bis Juni festgelegt.

Ruth Pohlhammer: "Auch wenn die Mitbewerber der anderen Stadtparteien dankenswerterweise bereits auf grüne Themen aufspringen, bleibt unser Ziel 'Steyr grüner zu machen' weiter aufrecht. Wir werden nicht nur Ankündigungen machen, sondern auch darum kämpfen für mehr Grünräume, um ein besseres Stadtklima, für bessere Radwege & Öffis und gegen die geplante Westspange."