Wirtschaft & Politik

FPÖ: Klares JA zum Weiter­bestand von Ver­brennungs­motoren!

STEYR. Anlässlich der gestrigen Enquete des Oberösterreichischen Landtages im Stadttheater Steyr hat Dr. Andreas Susanek, Geschäftsführer der BMW-Motoren GmbH in Steyr, ein Fachreferat zur derzeitigen Situation in der Automobilindustrie gehalten ...

Die Unverzichtbarkeit auf Verbrennungsmotoren wurde auch durch ein wissenschaftliches Projekt von Dr. Ulrich Brand, Professor für internationale Politik an der Universität Wien, untermauert.

„Die Automobilindustrie steht vor einer riesigen Herausforderung durch die hohe EU- Abgasgrenzwertverordnung für Verbrennungsmotoren. Der Lobbyismus in Richtung E-Mobilität fordert zusätzlich Umsetzungsschnelligkeit, damit diesem Trend gefolgt werden kann. Flexibilität in einem hohen Ausmaß wird von der Automobilindustrie, Zulieferern und den Mitarbeitern erwartet.“ ergänzt LAbg.GR Evelyn Kattnigg.



In diesem Zusammenhang erzürnt die freiheitliche Wirtschaftssprecherin im OÖ Landtag die Forderung von Bundesministerin Leonore Gewessler an die Europäische Union, den Verkauf von benzin- und dieselbetriebenen Autos komplett zu verbieten. Für die grüne Ministerin gäbe es offensichtlich nur eine „Schwarz-Weiß-Denkweise“ die lautet: Weg mit den Verbrennungsmotoren, koste es was es wolle! Immerhin zählen in Oberösterreich 300 Unternehmen zur automotiven Zulieferindustrie. Zahlreiche heimische Arbeitsplätze und Wertschöpfungsprozesse würden dadurch leichtfertig aufs Spiel gesetzt werden.



„Offensichtlich scheint der Ministerin auch nicht bekannt zu sein, dass in Österreich bereits massiv an ‚E-Fuels‘, sogenannten künstlichen Kraftstoffen, geforscht wird. Aus erneuerbaren Energieträgern wird flüssiger, synthetischer Kraftstoff produziert, der CO2 neutral ist. Eine derartige Anlage wird Ende dieses Jahres den Probebetrieb in Österreich aufnehmen.“, erläutert Kattnigg



Nachhaltigen Klimaschutz könne nur gemeinsam mit innovativen Technologien, machbaren Lösungen und fairen Rahmenbedingungen gelingen. Aber scheinbar passe nur die E-Mobilität als Antriebsform in das Konzept der grünen Ministerin und kein Verbrennungsmotor. Verbote und damit einhergehend das Gefühl der Bevormundung schaffen Ablehnung, verunsichern und schränken die individuelle Entscheidungsfreiheit ein. Nicht jeder österreichische Autobesitzer kann und will sich die hohen finanziellen Aufwendungen für teure Elektroneufahrzeuge leisten.



„Die gesamte Republik Österreich leidet derzeit unter den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie. Mit dieser Vorgehensweise von Ministerin Gewessler wird dem Verbrennungsmotor und zahlreichen Mitarbeitern in dieser Branche das Licht ausgelöscht.“, schließt die freiheitliche Landtagsabgeordnete.