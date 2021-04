Wirtschaft & Politik

Neues aus dem Rathaus im April

STEYR. Förderung für Vorwärts | Förderung Styraburg-Festival | Förderung für Musikfestival | Förderung für Röda | Schulen: Sanierung von Duschanlagen und Garderoben | Subvention für Bärentreff | Förderung für KinderUni ...

Förderung für KinderUni

Die Stadt fördert die KinderUni 2021 mit 13.200 Euro. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. 2020 musste die KinderUni wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Einige Programme konnten aber schriftlich und digital umgesetzt werden. Heuer findet die KinderUni von 30. August bis zum 2. September auf dem Campus der FH Steyr statt. Gedacht ist die Veranstaltung für Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren.

Subvention für Bärentreff

Das Eltern-Kind-Zentrum „Bärentreff“ im Haus Promenade 8 wird von der Stadt Steyr heuer mit 9700 Euro gefördert. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Im Bärentreff werden Eltern unterstützt, den Kindern ermöglicht man vielfältige soziale Kontakte. Im vergangenen Jahr haben an 192 Öffnungstagen 6801 Erwachsene und Kinder den offenen Betrieb besucht. Das Eltern-Kind-Zentrum hat montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Großflächen-Mäher für Kommunalbetriebe

Die Stadt kauft für die Kommunalbetriebe Steyr (KBS) einen neuen Großflächen-Mäher. Der Stadtsenat gibt dafür 42.000 Euro frei. Das bisher verwendete Gerät ist bereits zwölf Jahre alt, es muss aus dem Fuhrpark der KBS ausgeschieden werden.

Schulen: Sanierung von Duschanlagen und Garderoben

In der Mittelschule und Sportmittelschule Tabor sowie in der Mittelschule Ennsleite sollen Duschanlage und Garderobe saniert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür insgesamt 90.100 Euro für die Tabor-Schule und 113.600 Euro für die Ennsleiten- Schule freizugeben. Die Duschanlagen werden auch von Sportvereinen genutzt.

Spielgerät für Kindergarten Plenklberg

Der Kindergarten Plenklberg an der Karl-Punzer-Straße soll mit einem neuen Kombinations- Spielgerät ausgestattet werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 58.000 Euro (exklusive Umsatzsteuer) freizugeben.

Volksschule Punzerstraße: Sanierungen

In der Volksschule Punzerstraße sollen die Klassenräume saniert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 186.800 Euro freizugeben.

Förderung für Röda

Der Kulturverein Röda soll heuer von der Stadt mit 48.400 Euro gefördert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Der Kulturverein im Haus Gaswerkgasse 2 möchte im Jahr 2021 ein hochwertiges, abwechslungsreiches Programm bieten. Seit mittlerweile einem Jahr steht der Kulturbetrieb im Röda allerdings wegen der Corona-Krise beinahe vollständig still.

Förderung für Musikfestival

Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, für das Musikfestival Steyr 2021 Förderungen und Leistungen im Wert von insgesamt 79.500 Euro freizugeben. Das Steyrer Musikfestival geht heuer in die 27. Saison, es zählt seit mehr als einem Vierteljahrhundert zu den Höhepunkten des heimischen Kulturbetriebs. Der Termin für heuer: 22. Juli bis 8. August. Auf dem Programm steht im Jahr 2021 unter anderem die Haupt-Produktion „Der Mann von La Mancha“ nach dem Literaturklassiker „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes aus dem 17. Jahrhundert. Das Festivalprogramm spiegelt auch das Thema „Arbeit-Wohlstand-Macht“ der Landesausstellung 2021 wider. Auf dem Programm stehen unter anderem Sonderkonzerte im Schlosspark unter dem Motto „Vom Minnegesang bis zum Arbeiterlied“. Das Citykino Steyr nützt die spielfreien Tage für die Reihe „Kino unter Sternenhimmel“. Mit der neuen Konzertschiene „Musikfestival Steyr Specials“ (in Zusammenarbeit mit dem Verein Kulturpanorama Garsten) werden bekannte Künstlerinnen und Künstler aus der Kabarett- und Musikszene in den Schlossgraben geholt. Alle Veranstaltungen des Musikfestivals 2021 findet man unter www.musikfestivalsteyr.at.

13.200 Euro für Styraburg-Festival

Das Styraburg-Festival, durchgeführt vom Kunst- und Kulturverein Styraburg, wird heuer mit 13.200 Euro gefördert. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Das Styraburg-Festival 2021 findet heuer – sofern möglich – von 14. bis 16. Mai und am 21. Mai sowie von 7. bis 10. November statt. Informationen zum Festival findet man im Internet unter www.styraburg.com.

Förderung für Vorwärts

Der Fußball-Verein SK Vorwärts Steyr soll mit 180.000 Euro gefördert werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Vorwärts plant, mit der Fördersumme den Stadionrasen zu sanieren, eine Flutlichtanlage mit LED-Fluter bei der Westtribüne zu errichten sowie die Bänke für Ersatzspieler an der Osttribüne neu aufzustellen. Der Rasen sei nicht mehr für die Bundesliga geeignet, hat der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) bereits mehrmals kritisiert, auch sei die Lichtstärke bei der Westtribüne nicht ausreichend. Die Gesamtkosten der Sanierung belaufen sich auf etwa 620.000 Euro.