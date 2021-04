Wirtschaft & Politik

Resthof: Grüne fordern rasche Ver­bes­se­rung­en bei den Spiel- und Sport­fläch­en

STEYR. Der Resthof ist jener Stadtteil in Steyr mit der höchsten BewohnerInnendichte. Auf gerade einmal einem Quadratkilometer leben über 5000 Menschen aus über 60 Nationen. Entsprechend viele Menschen halten sich jetzt vor allem ab Frühlingsbeginn draußen auf den Spiel-, Sport- und Freiflächen auf ...

"In letzter Zeit bekamen wir einige Hinweise auf grobe Mängel bei den Außenanlagen, wie etwa beim Basketballplatz und bei den Sitzbänken in einigen Höfen", sagt Ruth Pohlhammer, die Grüne Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl. "Auf zwei Lokalaugenscheinen in der letzten Woche haben wir uns selbst ein Bild über den Zustand gemacht. Wir sprachen auch mit einigen Jugendlichen und jungen Eltern vor Ort, die uns über ihre Anliegen informierten.

So urgieren sie bereits seit Jahren bei den Verantwortlichen der Stadt, dass der defekte Trinkwasserspender beim Basketballplatz wieder repariert, die fehlenden Latten bei den Sitzbänken montiert, sowie der schon ziemlich in die Jahre gekommene Ashaltbelag beim Basketballplatz erneuert werden soll. Ebenso wünschen sie sich rund um diesen Platz mehr Sitzbänke. Immer wieder wurden kleinere Reparaturen gemacht, aber gröbere Instandhaltungsmaßnahmen wurden seit Jahren nicht mehr vorgenommen. Gerne würden einige junge Bewohner selbst Hand anlegen und bei der Renovierung mithelfen".

Die Grüne Fraktionsvorsitzende Maria Lindinger wird daher die anderen Fraktionsvorsitzenden über die von den Resthof-BewohnerInnen gewünschten Verbesserungen informieren. "Ich hoffe, dass die anderen Parteien die Vorschläge aus der Bevölkerung unterstützen werden und und die Arbeiten rasch durchgeführt werden".

Damit wenigstens der Tisch bei der Sitzgruppe vorm Basketballplatz so rasch wie möglich repariert wird, werden die Grünen die entsprechenden Ausbesserungen selbst vornehmen.

Unten: Julia Greger und Ruth Pohlhammer nehmen Maß.