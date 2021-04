Wirtschaft & Politik

SPÖ: Ärger bezüglich Corona-Tests in Weyer

WEYER. Von einer völlig inakzeptablen Situation bezüglich der Corona-Tests spricht Bürgermeister Gerhard Klaffner (SPÖ). Das Angebot wurde von fünf Möglichkeiten pro Woche auf eine reduziert ...

„Das innere Ennstal dürfte nicht so wichtig sein, obwohl Weyer ein Altenheim, ein Reha-Zentrum und einen Lebenshilfe-Standort sowie doch etliche Handels- und Gewerbebetriebe vorzuweisen hat“, hat ein Bürger seinem Ärger Luft gemacht. Der Bürgermeister bestätigt: „Bis vor kurzem boten dreimal pro Woche unsere Apotheke und zweimal pro Woche das Rote Kreuz die Corona-Tests an. Nun gibt es nur noch dienstags eine Möglichkeit, und zwar über eine Firma.“ Gerhard Klaffners Nachsatz: „Das entscheiden Menschen in Linz und Wien, die von einem regionalen Bedürfnis keine Ahnung haben.“

Großes Einzugsgebiet: Angebot an mindestens drei Tagen nötig

Er, Gerhard Klaffner, verhandle nun mit dem Land Oberösterreich. „Wir brauchen für unser großes Einzugsgebiet zumindest drei Test-Möglichkeiten an drei Tagen: einmal vormittags, zweimal am Nachmittag - Montag, Mittwoch, Freitag.“

SPÖ-Landesparteivorsitzende Birgit Gerstorfer sicherte dem Ortschef umgehend ihre Unterstützung im Sinne der Menschen im südlichen Teil von Steyr-Land zu.