Smart Innovation Steyr lädt zum Digitalisierungsabend mit Raiffeisen Steyr: "Wohin geht Banking?"

STEYR. Am Montag, 19. April 2021 findet der nächste Online-Stammtisch von Smart Innovation Steyr statt. Thema des Abends: „Banking, wann und wo Sie wollen“ ...

Vertreter/-innen der Raiffeisenbank Steyr geben Einblicke in neue Arbeitsformen und in die größten Digitalisierungsprojekte der letzten drei Jahre. Abgerundet wird der Abend mit einem Ausblick auf die Zukunft des Bankgeschäfts und „Open Banking“. Im Anschluss ist Platz für Fragen und Austausch.



Die Veranstaltung ist kostenlos und findet via Zoom statt. Das Netzwerk Smart Innovation Steyr verbindet mehr als 100 Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen mit dem Ziel, Wissen auszutauschen und Innovationen voranzutreiben.

Am Netzwerk interessierte Gäste sind gerne willkommen und erhalten nach ihrer Anmeldung unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! den Zoom-Link zur Veranstaltung.

Foto © BreeCorn; Andreas Schmidbauer, Vorsitzender der Geschäftsleitung



Foto © canva