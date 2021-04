Wirtschaft & Politik

Online-Talks in kleiner Runde mit Birgit Gerstorfer

STEYR. Zu Online-Talks in kleiner Runde lädt Birgit Gerstorfer ein. Die Sozial-Landesrätin und SPÖ-Landesvorsitzende ergänzt mit diesen Zoom-Meetings ihr Angebot. Via Facebook-Chats ist sie ebenfalls in den oberösterreichischen Bezirken präsent ...

Die nächste Zoom-Veranstaltung findet in Steyr und Steyr-Land am Freitag, 23. April statt. „Wer mit Birgit Gerstorfer plaudern und diskutieren möchte, kann dies über www.spooe.at/mitbirgit arrangieren. Unter ‚Wunschtermin‘ sind die reservierten Zeiten für unseren Bezirk zu sehen“, so SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Martin Hornhuber, „Die Themenfelder reichen von A bis Z. Von ‚wo dich der Schuh drückt‘ bis ‚was gut läuft, was besser laufen könnte‘ und bis zu ‚Ideen für Oberösterreich und Österreich‘. Sämtliche Infos gibt es auf der genannten Web-Seite.“ Zu den Zoom-Meetings wird ein kleines Snackpaket zugestellt.



Bezüglich der Facebook-Termine sind die Ankündigungen in dem Social-Media-Kanal gepostet.



Die Online-Treffen sind jeweils für eine Stunde angesetzt. „Sie sind eine gute Möglichkeit, trotz der Einschränkungen durch die Pandemie mit Birgit Gerstorfer zu diskutieren“, so Martin Hornhuber.



Foto © Land OÖ

auf dem Foto: Birgit Gerstorfer