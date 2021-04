Wirtschaft & Politik

Strom, Lebensmittel oder Datenspeicher: Wie die Blockchain Österreich/Steyr erreicht

STEYR. Ihren enormen Bekanntheitsgrad hat die Blockchain-Technologie in erster Linie dem Handel mit den Kryptowährungen zu verdanken. Mit Hilfe dieser Technologie gelangt die Kryptowährung sicher vom Absender zum Empfänger ...

Als dezentrales Netzwerk bietet die Blockchain Lösungen, die zentrale Netzwerke so in keiner Form anbieten können.



Doch schon längst hat eine vollkommen neue Ära begonnen und es ist sogar möglich, mit der Kryptowährung im Ethereum Casino zu bezahlen. Die Blockchain-Technologie wir aber künftig auch dafür Sorge tragen, dass sich in Österreich/Steyr im Bereich des Stroms und auch der Lebensmittel einiges verändert wird. Hier ist viel Fortschritt dank der Blockchain Technologie zu erwarten.



Viel Potenzial für ausgewählte Branchen

Aktuell befinden sich die Blockchain basierten Anwendungen in der Wirtschaft in Österreich noch in der Experimentierphase. Derzeit gibt es hier überwiegend Pilotprojekte. Der Ex-Wirtschaftsminister und Neo-Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer geht davon aus, dass es sich bei der Blockchain-Technologie um eine logische, technologische Entwicklung handelt. Das wahre Potenzial der Blockchain liegt für ihn weniger in dem Hype um die Kryptowährungen, sondern viel eher in der Technologie dahinter.

Inzwischen befassen viele heimische Banken mit Blockchain. Beispielsweise hat sich die Raiffeisen Bank dem internationalen „R3 Konsortium“ angeschlossen. Hierzu gehören unter anderem die Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Barclays. Die R3-Mitgliedschaft soll dabei helfen, Know-How aufzubauen und an Testprojekten teilzunehmen.

Darüber hinaus hat sich, zwecks der Umsetzungen erster Ideen, auch die Erste Group internationale Partner gesucht. Die Bankengruppe ist Teil des „Batavia“-Konsortiums. „Batavia“ entwickelt eine offene Handelsplattform. Ziel ist hier, Exportfinanzierungslösungen zu finden. Dieser Zusammenschluss hat zum Ziel, Finanzierungen von Handelsaktivitäten bei der Beförderung von Waren zu ermöglichen. Dadurch soll der grenzüberschreitende Handel effizienter gestaltet werden und den Zugang neuer Teilnehmer am Markt ermöglichen.



Blockchain und Stromhandel in Österreich

Nach wie vor ist der Energiemarkt absolut zentral organisiert. Daher ist es Kunden nicht möglich, den überschüssigen Strom, den sie beispielsweise aus der eigenen Photovoltaik-Anlage beziehen, an den Nachbarn zu verkaufen.

Die Zukunftsprognose hier ist, dass wenn die Blockchain allgemeiner Standard wird, es möglich ist, dass der Kunde entweder per Nutzung oder reine Transaktionsgebühren zahlt. Daraus würde sich dann nur noch ein Bruchteil der heutigen Kosten ergeben.

Zur Förderung der Blockchain-Technologie in der österreichischen Wirtschaft wurde im WKO-Verein für Technologieförderung „Austriapro“ ein Arbeitskreis für diesen Themenbereich gebildet.

Der Leiter Christian Baumann hat sich bereits ungefähr 5 Jahre mit Kryptowährungen und Blockchain-Lösungen beschäftigt. In diesem Arbeitskreis sind die Themen Blockchain in Logistik und Transport sowie Supply-Chain-Management vorrangig. Vor allem der letztgenannte Bereich würde künftig für mehr Transparenz für den Kunden sorgen. So wäre es dann problemlos möglich, den Ursprung der Waren nachzuvollziehen. Durch Blockchain basierte Supply-Chain-Lösungen kann der Weg einer Ware nachvollziehbar gemacht werden.



Chancen der Rückverfolgung bei den Lebensmitteln

Mit der Blockchain-Technologie soll die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln vereinfacht werden. Für einzelne Lebensmittelprodukte kann so ein elektronisches bzw. digitales Verifizierungsnetzwerk entstehen, welches dann in Echtzeit arbeitet. Beispielsweise könnte ein solcher Block (Datensatz) bei einem Obstbauern entstehen.

Seine Früchte sind zum Beispiel Zutaten in einem verarbeiteten Produkt. Im Datensatz enthalten wären dann zum Beispiel die Pflanzenart sowie die gesamte Historie der Behandlung der Pflanze. Es könnten natürlich auch weitere Daten wie das Erntedatum oder zusätzliche Informationen wie die Wetterbedingungen enthalten sein.



Unterschiedliche Blocks für jeden einzelnen Schritt

Beim Verpacker könnte der nächste Datensatz entstehen. Enthalten könnten hier sein: Die Daten zur Lagertemperatur oder auch zur Reinigung der Anlage. Der folgende Block würde dann beim Transport entstehen und wieder ein nächster mit Verarbeitungsdaten in der Weiterverarbeitung. Das könnte Schritt für Schritt so weitergeführt werden, bis die Ware im Verkaufsregal des Einzelhandels landet.

Auf diese Weise kann dann innerhalb von Sekunden die Rückverfolgung einzelner Lebensmittel stattfinden. Ein sehr großer Vorteil wäre das hinsichtlich eventuell notwendiger Rückrufe, da sich hier ein betroffenes Produkt sofort identifizieren lässt.



Noch ist die Blockchain in der Testphase

Gerade erst kommt die Blockchain in der Lebensmittelwirtschaft an. Noch gilt es, diverse Herausforderungen bezüglich bestehender Plattformen zu meistern.

Beispielsweise müssen Daten von bestehenden Systemen verschiedener Hersteller und Zulieferer der Lieferkette in die gemeinsame Blockchain übertragen werden. Das gilt natürlich für die verschiedenen Lebensmittel und deren Zutaten. Die notwendigen Erkenntnisse erhofft man sich aus der aktuellen Experimentierphase.

Auch das neue Holzkompetenz-Zentrum für die Region Steyr-Enns könnte sicher von der Blockchain Technologie profitieren.



Blockchain-Kühlschrank

Einen Blockchain-Kühlschrank, der den Verbrauch des Haushaltsstrom revolutioniert, wurde von der Wien Energie und dem Technologiekonzern Bosch entwickelt. Dieser Kühlschrank revolutioniert nicht nur den Energiemarkt, sondern sorgt zudem für einen nachhaltigeren Stromverbrauch im Haushalt.

Da dieser Kühlschrank über eine App gesteuert wird, ist es zu jedem Zeitpunkt möglich, den Stromverbrauch des Geräts zu überprüfen. Auch wo der Strom herkommt, lässt sich hier ablesen. Der Nutzer hat hier selber die Möglichkeit zu wählen, woher der Strom kommt.

Darüber hinaus ist der Kühlschrank sogar in der Lage, seinen Stromverbrauch selber einschätzen. Der Kühlschrank sendet via App den Stromverbrauch an Wien Energie. So erfolgt die Stromabrechnung automatisch.

Die Wien Energie hat sich zum Ziel gesetzt, im gesamten Haushalt den Stromverbrauch langfristig zu reduzieren, hierfür spielt die Blockchain-Technologie eine entscheidende Rolle.



Weitere effiziente Einsatzmöglichkeiten der Blockchain

Doch es arbeiten nicht nur Großkonzerne und öffentliche Institutionen an Blockchain-Produkten, sondern auch kleinere österreichische Unternehmen haben hieran ein starkes Interesse. „Etherisc“ ist beispielsweise eine Versicherungsplattform. Mit der Firma Peer to Peer hat Stephan Karpischek ein Unternehmen gegründet, das auf einem versicherungsähnlichen Produkt basiert. Das „Flight Delay Dapp“ ist zum Beispiel ein System, dass die Zahlungen bei Flugverspätungen auslöst. Sollte ein Flug dann ausfallen oder Verspätung haben, wird die Entschädigungszahlung automatisch durchgeführt. An dieser Stelle greift die Blockchain basierte Anwendung auf öffentliche Flugdaten zu.

Auf Dauer kann die Blockchain-Technologie viele alte Geschäftsmodelle überholen oder zumindest herausfordern. Genauer betrachtet kann die Blockchain eine Bank überflüssig machen. Hier wird keine dritte Partei mehr benötigt. Somit wird das ganze Verfahren erheblich schneller und ebenfalls günstiger.

Viele verschiedene Anwendungen können als gleichwertige Partner in einem Netzwerk zusammenarbeiten. Dank der Blockchain werden gleichwertige Partner ohne zentralen Server vernetzt. Im Banksektor, ebenso wie in der Versicherungswirtschaft oder dem Energiesektor, wird bereits mit dieser Technologie experimentiert. Vor allem soll es hier zu Effizienzvorteilen und zu Kostenersparnissen kommen.