Wirtschaft & Politik

Ternberg: ÖVP sammelt Ideen aus der Bevölkerung

STEYR. Die Ternberger Volkspartei möchte die Ternbergerinnen und Ternberger aktiv am Wahlprogramm für die Gemeinderatswahlen mitschreiben lassen. „Wir glauben, dass viele in Ternberg gute Ideen für unsere Heimatgemeinde haben ...

Diese möchten wir sammeln, die Umsetzbarkeit prüfen und auch in unser Arbeitsprogramm für die nächsten sechs Jahre einfließen lassen“, erklärt Vizebürgermeister Jürgen Felberbauer.



Das Einbringen der Ideen soll möglichst einfach möglich sein. Neben dem persönlichen Gespräch mit einem der ÖVP-Gemeinderäte können die Vorschläge auch schriftlich in eine der ÖVP-Ideenboxen bei den Ternberger Nahversorgern ADEG Wiedemann und Eurospar eingeworfen werden. Außerdem besteht die Möglichkeit sich online unter www.buergerbeteiligung-ternberg.at an der Ideenfindung zu beteiligen.

„Wir freuen uns über jeden Vorschlag, um unsere schöne Gemeinde gemeinsam weiterzubringen“, so Parteiobmann Franz Wasserbauer. Die Aktion läuft noch bis Ende Mai.