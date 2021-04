Wirtschaft & Politik

Steyr kann Digitalisierung. Und Raiffeisen auch.

STEYR. Unter dem Titel „Banking, wann und wo Sie wollen“ gab die Raiffeisenbank Steyr beim 38. SI.SR Stammtisch 4.0 einen Einblick in neue Arbeitsformen, in die größten Digitalisierungsprojekte der letzten drei Jahre und in Zukunftstrends ...

Vorsitzender der Geschäftsleitung Andreas Schmidbauer hob weiters die Stärken der Steyrer Unternehmer im IT-Bereich hervor und zeigte selbst Initiative: mit einer Unterstützung der Zukunftsregion Steyr im Bereich „Arbeitsformen (digital) neu gedacht - MitarbeiterInnen der Zukunft“.



Über die Gründe für die Fusion im Jahr 2016, den Umzug ins Raiffeisen Kompetenzzentrum Steyr und der damit verbundenen Spezialisierung der Mitarbeiter, berichtet Patrick Wieser, Geschäftsleiter-Stv. der Raiffeisenbank Steyr. „Das tägliche Geschäft verlagert sich immer mehr ins Internet, das persönliche Beratungsgeschäft bleibt bestehen und wird komplexer – das müssen wir perfektionieren und Beratung liefern, die der Kunde versteht“, so Wieser. Die Herausforderungen der Zukunft stellen höchste Ansprüche an die Personalentwicklung, denn digitale Kompetenz sei eine Grundvoraussetzung und keine Zusatzqualifikation.



Neben der persönlichen digitalen Kompetenz muss auch die technische Ausrüstung stimmen. IT-Admin der Raiffeisenbank Steyr, Manuela de Haan berichtet über den Weg zu virtuellen Arbeitsplätzen. Die Konzeptionierung dieses Mega-IT-Projekts des GRZ IT Center wurde bereits im Jahr 2018 gestartet. „Österreichweit hat es kein Referenzprojekt gegeben, im Bankenbereich schon gar nicht und man musste sich die Erfahrungswerte von Deutschland holen“ so de Haan. 10.250 virtuelle Arbeitsplätze von rd. 380 Bankstellen wurden dann auf 244 Server im GRZ IT Center umgestellt. Einige der Vorteile: Sicherheit, Kostenreduktion sowie ein komfortabler und flexibler Arbeitsplatzwechsel sowohl in der Raiffeisenbank als auch im Homeworking.



Die digitale Regionalbank – persönlich, hybrid und online

Auch wenn das Rollout von Mein ELBA dem Online Banking System von Raiffeisen anfangs zu Kundenreklamationen geführt hat, so ist es mittlerweile mit einer Top-Performance verfügbar. Neben unzähligen Features kann man über den in Mein ELBA integrierten Shop Online Sparkonten, Kredite, Vermögensverwaltung uvm. abschließen. „Sie können, müssen aber nicht online abschließen, sondern können auch persönlich zu uns kommen, denn wir bieten Ihnen beides“ so Sandra Holzer Marketingverantwortliche der Raiffeisenbank Steyr über die Vorteile des hybriden Geschäftsmodells von Raiffeisen.



Zukunftsausblick Open Banking

Mittlerweile sind zirka 30 Prozent der Neukunden bei Banken schon rein digital unterwegs und wollen keinen physischen Kontakt mehr. „Es gibt nur noch wenige rein physische Kunden, hybride wird es noch länger geben.“ so Schmidbauer und macht im Zukunftsausblick deutlich: „Open Banking verschärft den Wettbewerb weiter, es bringt etablierte Banken unter Digitalisierungszugzwang, wird aber für Kunden in Zukunft vieles bequemer und schneller machen. Nur eine vorsichtige und zurückhaltende Bereitschaft zur Weitergabe der Bankdaten seitens Kunden bremst den Trend noch etwas.“



Resümee des Abends: Die Raiffeisenbank Steyr hat sich in den letzten Jahren extrem dynamisch weiterentwickelt und Digitalisierung wird im Finanzbereich noch vieles bequemer und einfacher machen.



Die Raiffeisenbank Steyr betreut mit ihren 60 MitarbeiterInnen rund 19.000 Kund*innen und ein Geschäftsvolumen von über 1,25 Mrd. Euro. Seit 2019 ist das Raiffeisen Kompetenzzentrum Steyr die Drehscheibe für das regionale Bankgeschäft und als einzige Bank mit Firmensitz in Steyr ist sie wortwörtlich die Bank der Region.



In der nächsten Veranstaltung von Smart Innovation Steyr können Geschäftsführer, Manager, IT-Verantwortliche und alle Interessierte erfahren, wie mit der richtigen IT-Investition, vorausschauender Planung und Förderungen Kosten gespart werden können. Der IT-Security Summit findet am Dienstag, 18. Mai 2021 ab 16:30 Uhr via Zoom statt. Um Anmeldung im TIC Steyr (www.tic-steyr.at / 07252/220 100) wird ersucht.

Foto © Manuela de Haan



Foto © BreeCorn

Andreas Schmidbauer, Vorsitzender der Geschäftsleitung