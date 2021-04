Wirtschaft & Politik

Maifeier der SPÖ unter dem Motto: Es geht uns alle an!

STEYR. Statements gibt es online – Große Kundgebung wurde abgesagt! Den 1. Mai begeht die SPÖ im kleinen Rahmen und über Internet-Präsenz. Das Thema zum „Tag der Arbeit“ ist: Es geht uns alle an ...

SPÖ-Bürgermeister-Kandidat Markus Vogl nimmt in seiner Online-Botschaft Stellung zu Steyrer Themen: Industrie, weitere Digitalisierung und klimafreundliche Gestaltung der „Lebenswerten Stadt Steyr“, so Markus Vogl. SPÖ-Bezirksvorsitzender Andreas Brich sagt: „Zusammenhalt ist nun gefragter denn je, aus der Gesundheitskrise darf keine Arbeitsplatzkrise werden. Die jetzige Situation geht uns alle an.“ Er und Markus Vogl fordern von der Bundesregierung vehement, dass in puncto Arbeitsplätze mehr als ein Lippenbekenntnis vorgebracht wird. Die Rezepte zum Gegensteuern lägen vor, etwa die Aktion 40.000 für Menschen, die länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind, sind sich Vogl und Brich einig.



Weitere Online-Statements wird es unter anderem von SPÖ-Landtagskandidatin Sabine Engleitner-Neu und von Bürgermeister Gerald Hackl geben. Ab zirka 7 Uhr gibt’s am 1. Mai einen „Weckruf“: ein SPÖ-Team fährt mit einem Bus und Lautsprecher durch Steyrer Stadtteile.

Birgit Gerstorfer ist am 1. Mai in Steyr online

Die SPÖ OÖ ist am 1. Mai in Steyr präsent. Landesrätin und Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer wird zusammen mit MAN-Betriebsratsvorsitzendem Helmut Emler ab 10 Uhr online in Steyr den „Tag der Arbeit“ begehen. Als Plattformen dafür sind die Website live.spooe.at und Facebook vorgesehen. „Klar ist, wir kämpfen um Arbeitsplätze. Wir werden am 1. Mai eine kämpferische Antwort zu ungelösten Fragen liefern – Stichwort MAN“, sagt SPÖ-Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer, „Mit dabei wird auch eine Abordnung der Steyrer SPÖ sein.“

Unten: Bezirksvorsitzender Andreas Brich und SPÖ-Landtagskandidatin Sabine Engleitner-Neu. Foto © SPÖ