Neues aus dem Stadtsenat im April

STEYR. Förderung für Beachvolleyball | Förderung für Flexi-Treff | Brandschutz für Schulen | Sanierung im Kindergarten Resthof | Arbeitsgeräte für Kommunalbetriebe | Förderung für Stadtarchiv ...

Förderung für Beachvolleyball

Die Stadt plant, den Turnverein Steyr 1861 mit 27.700 Euro zu unterstützen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Mit dem Geld sollen auf dem Grundstück neben der ATV-Halle an der Fachschulstraße zwei Plätze für Beachvolleyball errichtet werden. Das Grundstück gehört dem Turnverein Steyr 1861, der in weiterer Folge die Beachvolleyball-Plätze an den Steyrer Volleyball-Club VBC Steyr verpachten will. Auf den beiden Plätzen kann dann gezielt für Wettkämpfe auf Landes- und Bundesebene trainiert werden, auch Hobby-Sportler können davon profitieren.

Förderung für Flexi-Treff

Die Stadt Steyr plant, den Verein Drehscheibe Kind für den Betrieb der flexiblen Kinderbetreuung Flexi-Treff im heurigen Jahr mit 67.700 Euro zu fördern. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diese Summe freizugeben. Flexi-Treff wird seit 1993 vom Verein Drehscheibe Kind angeboten. Eltern können dabei sehr kurzfristig stundenweise ihre Kinder von pädagogisch ausgebildetem Personal betreuen lassen. Bei der flexiblen Betreuung leistete der Verein Drehscheibe Kind im Jahr 2020 insgesamt 8259 Stunden.

Brandschutz für Schulen

Die Stadt plant, für Brandschutz-Einrichtungen in der Volksschule und Mittelschule Ennsleite sowie in der Mittelschule und Sportmittelschule Tabor insgesamt 590.600 Euro zu investieren. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diese Summe freizugeben (308.700 für Tabor-Schulen, 281.900 für Ennsleiten-Schulen).

Sanierung im Kindergarten Resthof

Im Kindergarten Resthof sollen Gruppenräume restauriert werden, außerdem wird Mobiliar erneuert. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 49.600 Euro freizugeben.

Arbeitsgeräte für Kommunalbetriebe

Die Stadt kauft für die Kommunalbetriebe Steyr neue Arbeitsgeräte. Der Stadtsenat gibt dafür 100.700 Euro frei. Auf der Einkaufsliste stehen ein Einachs-Geräteträger mit Anbaugeräten (31.500 Euro) sowie ein Kleintraktor mit Zusatzgeräten (69.200 Euro).

Förderung für Stadtarchiv

Die Stadt Steyr unterstützt den Verein „Freunde der Geschichte der Stadt Steyr und der Eisenwurzen“ mit 6100 Euro. Diesen Betrag, der vom Stadtsenat freigegeben worden ist, verwendet der Verein für den Betrieb des Stadtarchivs.