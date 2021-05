Wirtschaft & Politik

Gastro Re-Opening im HEY! Steyr

STEYR. Am Mittwoch, 19.05. ist es endlich so weit! Die Gastronomie darf wieder eröffnen! Freut euch auf einen leckeren Cafe und das beste Eis bei Bellaggio, ein nettes Frühstück bei der Cafe Bäckerei Winkler und die beste beste Pizza und Pasta d'amore in italienischer Atmosphäre in unserer L'Osteria ...

Es gelten folgende Beschränkungen:

Indoor: maximal 4 Erwachsene + 6 Kinder

Outdoor: maximal 10 Erwachsene + 10 Kinder

Für einen Besuch in unserer Gastronomie müsst ihr entweder:

Geimpft sein (22 Tage nach Erstimpfung, maximal 9 Monate nach Zweitimpfung)

Genesen sein (maximal 6 Monate seit Absonderungsbescheid)

Getestet sein (PCR-Test 72h, Antigen-Test 48h, Selbst-Test 24h unter besonderen Bedingungen)

In unserer Apotheke könnt ihr euch schnell und unkompliziert mit und ohne Anmeldung testen lassen (Rachentest). Das Ergebnis des Antigen-Tests bekommt ihr innerhalb von 20 Minuten und gilt 48 Stunden.

Anmeldung zur Testung unter oesterreich-testet.at.

Das HEY! Steyr freut sich auf euch!