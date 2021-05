Wirtschaft & Politik

Ein neues Gesicht für Dietach: Christoph Winkler geht als Bürgermeisterkandidat ins Rennen!

DIETACH. Bei den kommenden Kommunalwahlen wird der 27-jährige Christoph Winkler Bürgermeister- und Spitzenkandidat der Dietacher Sozialdemokraten sein. Seit 2015 ist er im Gemeinderat und seit Dezember 2017 Mitglied des Gemeindevorstandes ...

Zeitgleich nahm der rote Parteichef auch die Stellung des Fraktionsobmannes der SPÖ Dietach ein. Winkler studierte Rechtswissenschaften an der JKU Linz, arbeitet bereits seit eineinhalb Jahren als wissenschaftlicher Projektmitarbeiter an der rechtswissenschaftlichen Fakultät und ist Geschäftsführer eines Jugendzentrumsverbandes.



Ihm folgt Barbara Brich (47) auf Listenplatz 2. Die dreifache Mutter und kaufmännische Assistentin war bislang nicht im Gemeinderat vertreten, bringt aber als langjährige Elternvertreterin jede Menge an Erfahrung im Schul- und Sozialbereich mit.



Ewald Donner komplettiert das SPÖ-Spitzentrio. Der 55-Jährige ist Qualitätsbeauftragter und Betriebsrat, Ewald Donner ist zudem ein erfahrener Kommunalpolitiker und konnte die Gemeinde Dietach in den vergangenen Jahren als Gemeinderat und Ausschussobmann mit seinem Know-how mitprägen.



„Die nächsten Jahre werden für die weitere Entwicklung unserer Gemeinde entscheidend sein. Bislang ging die Mehrheitspartei mit dem ‚Gießkannenprinzip‘ über die Landschaftskarte und dezentralisierte einige Ortsteile und Betriebsbaugebiete. Wir wollen nicht hunderte Quadratmeter sinnlos zubetonieren, sondern eine sinnvolle Innenverdichtung schaffen und die bestehende Infrastruktur weiterentwickeln. Beispielsweise werden die Sanierung der Volksschule, die mögliche Umgestaltung des Ortszentrums und ein flächendeckendes Glasfasernetz große Aufgaben, welche wir gewissenhaft im Sinne der Allgemeinheit angehen wollen”, so Christoph Winkler.



„Außerdem braucht Macht auch Kontrolle - so waren wir immer die Partei, die etwa die Erhöhung der Verkehrssicherheit vorangetrieben hat. Die Errichtung von Straßenlaternen und Gehwegen konnten durch unsere Beharrlichkeit vorangetrieben werden. Auch hier bleiben wir in Zukunft dran!“, sind sich Barbara Brich und Ewald Donner einig.



„Ich bin der jüngste Kandidat um das Amt des Bürgermeisters, aber auch jener, der mit dem größten Interesse die kommenden Projekte vorantreiben möchte. Letztendlich stelle ich mit einem modernen und sozialen Ansatz eine Alternative zum Bestehenden dar und werde nicht in den nächsten drei bis vier Jahren pensionsbedingt das Amt niederlegen. Ich werde mich mit voller Kraft, gemeinsam mit meinem Team allen Herausforderungen stellen!“, so Christoph Winkler abschließend.



Foto © A. Maringer; Christoph Winkler