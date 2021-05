Wirtschaft & Politik

OÖVP-Steyr pflanzt Generationenbaum

STEYR. Am 11. Mai 2021 haben wir als OÖVP Steyr gemeinsam mit dem Seniorenbund und der Jungen ÖVP der Stadtpfarre für den neu errichteten Pfarrgarten einen Baum übergeben. „Unser ‚Generationenbaum‘ steht sinnbildlich für die Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutz für alle Generationen“, so Spitzenkandidatin Judith Ringer ...

„Bäume sind ein wesentlicher Faktor zum Schutz unseres Klimas und unserer Umwelt. Daher ist eine Neubepflanzung von Bäumen enorm wichtig.“, so Bundesrätin Ringer. Neben dem Schutz des Klimas sorgen die heimischen Wälder für sauberes Wasser und saubere Luft und tragen so einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in Steyr bei.



Die Aktion ist Teil einer landesweiten Initiative von Landeshauptmann Thomas Stelzer. Dabei werden in über 200 Gemeinden neue Bäume gepflanzt und dazu angeregt, eigeninitiativ Bäume zu pflanzen. „Im Rahmen der Aktion sind auch alle dazu eingeladen, ein Foto mit ihrem Lieblingsbaum auf der Internetseite www.mein-baum-fuer-ooe.at hochzuladen. Für jedes hochgeladene Foto wird ein weiterer Baum in Oberösterreich gepflanzt. Unter allen Teilnehmern werden tolle Preise verlost“, so Stadtparteiobfrau Judith Ringer.