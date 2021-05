Wirtschaft & Politik

Neues aus dem Stadtsenat im Mai

STEYR. Alkoholverbot in der Innenstadt geplant | Beitrag für Regionalverkehr | Förderung für Naturfreunde: Boulder-Wand wird gebaut | Stadt fördert Jugendarbeit der evangelischen Pfarre | Förderung für Jugendzentrum Gewölbe | Förderung für Ortsbildpflege | Förderung für Stadtkapelle | Flutlicht-Anlage für ATSV ...

Beitrag für Regionalverkehr

Die Stadt Steyr soll 207.888 Euro als Beitrag zum laufenden Betrieb des öffentlichen Personen-Nahverkehrs und Regionalverkehrs bezahlen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Seit 1. Jänner 2015 ist ein dementsprechendes Landesgesetz in Kraft, es regelt die Höhe der Beiträge aller Kommunen zu den Kosten für Verkehrsdienste.

Förderung für Naturfreunde: Boulder-Wand wird gebaut

Die Stadt Steyr fördert die Ortsgruppe Steyr der Naturfreunde Österreich mit 16.600 Euro. Dieser Betrag wird für den Bau einer zusätzlichen sogenannten Boulderwand in der Kletterhalle im Stadtteil Resthof verwendet. Beim Bouldern wird Klettern ohne Seil und Gurt an Felswänden trainiert. Das Wort „boulder“ stammt aus dem Englischen und bedeutet Felsblock. Die Kletterhalle im Resthof ist im Jahr 2016 fertiggestellt worden und ist nahezu täglich völlig ausgelastet. Die Stadt hat sich an dem Projekt mit 200.000 Euro beteiligt.

Stadt fördert Jugendarbeit der evangelischen Pfarre

Die Stadt fördert die Jugendarbeit der evangelischen Pfarre Steyr an der Bahnhofstraße mit 8800 Euro. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei.

Förderung für Jugendzentrum Gewölbe

Das Jugendzentrum Gewölbe (Pfarrgasse 6) wird von der Stadt Steyr mit 8800 Euro gefördert. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Zielgruppe des Jugendzentrums sind Schülerinnen und Schüler der Steyrer Schulen im Alter von 13 bis 19 Jahren. Die Öffnungszeiten: während der Schulzeit dienstags bis freitags jeweils von 12.30 bis 18 Uhr. Das Jugendzentrum Gewölbe wird von zwei hauptamtlichen Mitarbeitern und einer Assistenzkraft (Zivildiener oder Teilnehmer des Europäischen Freiwilligendienstes) betreut.

Förderung für Ortsbildpflege

Die Stadt Steyr fördert Maßnahmen zur Ortsbildpflege in der Steyrer Altstadt mit insgesamt 153.340 Euro. Der Betrag für 2021 beträgt 44.880 Euro. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Die insgesamt zwölf Sanierungs-Projekte sind bereits abgeschlossen. Sanierung der Staffelmayrstraße Auf dem Asphaltierungs-Programm der Stadt Steyr steht heuer unter anderem die Sanierung der Staffelmayrstraße von der Kreuzung Kegelprielstraße bis zum Bereich bei der Kreuzung Reindlgutstraße. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, dafür 281.333 Euro freizugeben.

Förderung für Stadtkapelle

Die Stadtkapelle Steyr wird im heurigen Jahr mit 7700 Euro gefördert. Der Stadtsenat gibt diesen Betrag frei. Die Stadtkapelle Steyr ist eine der ältesten und traditionsreichsten Musikkapellen Oberösterreichs. Als Gründungsjahr wird 1680 vermerkt.

Subvention für Hilfswerk

Das Oberösterreichische Hilfswerk soll von der Stadt Steyr für den Betrieb des Tagespflegezentrums Ennsleite heuer mit 84.040 Euro unterstützt werden. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Das Hilfswerk-Team betreut im Gebäude des Alten- und Pflegeheims Ennsleite ältere Menschen tagsüber.

Unterstützung für Tageszentrum Lichtblick

Für den Betrieb des Tageszentrums „Lichtblick“ soll die Organisation Volkshilfe Steyr von der Stadt Steyr im heurigen Jahr eine Förderung in Höhe von 91.300 Euro bekommen. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Im Tageszentrum Lichtblick werden hauptsächlich ältere Menschen betreut, die an Demenz-Erkrankungen leiden. Durch die Arbeit des Lichtblick-Teams werden auch die Angehörigen dieser Patienten entlastet. Das Tageszentrum ist im Alten- und Pflegeheim Münichholz untergebracht.

Flutlicht-Anlage für ATSV

Die Stadt plant, den Fußball-Verein ATSV Vorwärts Steyr mit 26.300 Euro zu fördern. Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, diesen Betrag freizugeben. Die Fördersumme soll für den Umbau der Flutlicht-Anlage verwendet werden. Die jetzt verwendete Anlage ist zu schwach, um Haupt- und Nebenfeld der Sportanlage auszuleuchten. Die Trainingsfelder werden nicht nur von den Teams des ATSV Vorwärts Steyr genutzt, sondern auch von der 1B-Mannschaft des SK Vorwärts Steyr.

Mitgliedsbeitrag für Reinhaltungsverband

Der Stadtsenat beantragt beim Gemeinderat, den Mitgliedsbeitrag 2020 für den Reinhaltungsverband (RHV) Steyr und Umgebung zu genehmigen. Der gesamte Jahresbetrag beträgt etwa 2,6 Millionen Euro. Da die Stadt bereits Akonto-Zahlungen geleistet hat, bleibt ein Restbetrag von etwa 905.000 Euro. Insgesamt besteht der RHV aus elf Gemeinden, er betreibt unter anderem ein Kanalnetz von 60 Kilometern Länge, 14 Pumpstationen sowie sieben Regen-Überlaufbecken und ein Regen-Rückhaltebecken.

Stadt plant Alkoholverbot in der Innenstadt

Die Stadt plant, ein Alkoholverbot in der Innenstadt zu verordnen. Der Stadtsenat stellt einen dementsprechenden Antrag an den Gemeinderat. Alkoholgenuss soll zwischen 9 und 19 Uhr verboten werden, und zwar in den Zonen Stadtplatz, Enge Gasse, Grünmarkt, Mayrstiege, Pfarrgasse, Brucknerplatz und Zwischenbrücken. Vom Verbot ausgenommen ist der Alkoholkonsum in behördlich genehmigten Gastronomiebetrieben und Gastgärten während der Betriebszeiten sowie bei behördlich erlaubten Veranstaltungen und bewilligten Märkten. Um Konflikte in Zusammenhang mit dem Alkoholverbot in Zukunft zu vermeiden, sollen verstärkt Sozial-Organisationen miteingebunden werden.