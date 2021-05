Wirtschaft & Politik

Sierning investiert in Ausbau der Geh- und Radwege!

SIERNING. Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer - so lautet das diesjährige Motto in der Marktgemeinde Sierning. „Eine ganze Reihe von neuen Geh- und Radwegen ist derzeit in Planung“, informieren Vizebgm. Richard Kerbl und Straßenreferent Vizebgm. Helmut Reiterer ...

Das größte Projekt ist die Errichtung eines neuen Radweges, der zukünftig den Ortsteil Pichlern mit dem Ortszentrum in Sierning verbinden wird. „Wir wollen heuer noch den Grundankauf unter Dach und Fach bringen. Im kommenden Jahr soll dann mit den Bauarbeiten begonnen werden“, kündigt Richard Kerbl an. Ebenfalls eine direkte Verbindung für den Radverkehr wird es künftig zwischen den Ortsteilen Sierninghofen und Gründberg geben. Die bestehende Lücke zwischen der Bushaltestelle Gründberg- Süd und der Einfahrt in die Gründbergsiedlung wird noch heuer geschlossen.

Bereits begonnen haben die Bauarbeiten für den Kreisverkehr an der Kreuzung der B122 und der B140. „Wir haben erreicht, dass im Zuge dieses Projektes auch der bestehende Radweg neben der Bundesstraße verbreitert wird. Außerdem wird ein neuer Geh- und Radweg unterhalb der Unterführung errichtet“, betont Straßenreferent Helmut Reiterer.

Und noch ein Projekt für die Sicherheit der Sierninger Fußgänger und Radfahrer steht am Programm. Bei der Ortseinfahrt in der Weichstettener Straße wird der bestehende Fahrbahnteiler auf 2,5 Meter verbreitert und der Gehsteig verlängert. Auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite wird ein zusätzlicher Gehweg neu angelegt.

„Alles in allem werden in unserer Gemeinde in den kommenden Jahren rund 1 Mio. Euro in den Ausbau der Geh- und Radwege investiert. Das bringt den Fußgängern und Radfahrern ein deutliches Mehr an Sicherheit im Straßenverkehr“, unterstreicht Vizebgm. Richard Kerbl.