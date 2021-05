Wirtschaft & Politik

Es war mir eine Ehre: Ma­gis­trats­di­rek­tor Kurt Schmidl geht in Pen­sion

STEYR. Der gebürtige Steyrer Dr. Kurt Schmidl wurde 1992 von Bürgermeister Hermann Leithenmayr zum Magistratsdirektor der Stadt Steyr bestellt. Fast 29 Jahre übte er diese Funktion aus. Seit 1945 war in Steyr kein Magistratsdirektor länger im Amt, in Österreich war er dienstältester Magistratsdirektor ...

„Es war mir eine Ehre“

Der promovierte Jurist war seit 1982 im Dienst der Stadt Steyr. Schmidl war unter anderem im Stadtrechnungsamt, als Leiter der Magistratsabteilung II, als Prokurist der GWG der Stadt Steyr sowie als kaufmännischer Geschäftsführer des Reinhaltungsverbandes Steyr und Umgebung tätig. Kurt Schmidl war als höchster Beamter des Magistrates der Stadt Steyr Mitglied in verschiedenen Gremien der Stadt. Weiters vertrat er die Stadt Steyr auch über die Stadtgrenzen hinaus wie zum Beispiel im Bereich der Fachhochschule. Ab 1991 fungierte er als Magistratsdirektor-Stellvertreter. Kraft seines Amtes war er auch Vorsitzender diverser Kommissionen und vor allem ein gerechter und verständnisvoller Vorgesetzter der Bediensteten der Stadt Steyr. „Ich möchte mich bei Kurt Schmidl für die jahrelange sachliche und erfolgreiche Arbeit bedanken und wünsche ihm viele schöne Jahre in der Pension“, betont Bürgermeister Gerald Hackl. „Unter der Leitung von Kurt Schmidl wurde der Magistrat zum modernen Dienstleistungsunternehmen, das den Bürgerinnen und Bürgern auf Augenhöhe begegnet“, so der Stadtchef weiter.

Mit 1. Juni tritt Dr. Kurt Schmidl zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag und nach 46 Jahren im öffentlichen Dienst seinen wohlverdienten Ruhestand an. „Für mich war ein Privileg und eine große Ehre für diese schöne Stadt und ihre Menschen so lange arbeiten zu dürfen. Nun ist es an der Zeit kürzer zu treten. Es freut mich, dass ich an meine Wunschnachfolgerin übergeben kann, mit der ich 29 Jahre hervorragend zusammengearbeitet habe“, erklärt Dr. Kurt Schmidl.

Erstmals Frau an Spitze des Magistrates

Mit 1. Juni übernimmt mit der Juristin Dr. Martina Kolar-Starzer erstmals eine Frau die Leitung des Steyrer Magistrates. Die gebürtige Steyrerin ist seit 1986 bei der Stadt beschäftigt. Ab 2006 leitete sie den Geschäftsbereich für Bezirksverwaltungs-, Sozial- und Gesundheitsangelegenheiten mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 2010 wurde Dr. Kolar-Starzer zur stellvertretenden Magistratsdirektorin bestellt.

Sie ist eine herausragende Sportlerin. Unter anderem hat sie 14 Jahre lang erfolgreich Eiskunstlauf als Leistungssport betrieben. Auch heute noch spielt der Sport und sportliches Verhalten eine wichtige Rolle in ihrem Leben, so spielt sie etwa erfolgreich Bundesliga-Tennis in ihrer Altersklasse.

Unten: Dr. Martina Kolar-Starzer. Foto © Klaus Mader