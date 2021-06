Wirtschaft & Politik

SPÖ Weyer stellt Weichen in Richtung Zukunft

WEYER. Gerhard Klaffner tritt noch einmal zur Bürgermeisterwahl an. Er und das SPÖ-Team zur Gemeinderatswahl wurden beim Orts-Parteitag am 4. Juni einstimmig gewählt. Der 68-jährige Ortschef steuert damit als sozialdemokratischer Spitzenkandidat seine fünfte Amtszeit an ...

„Es ist uns gelungen, mit der Präsentation unseres Teams ganz klar ein Zeichen in Richtung Zukunft zu setzen. 31 Persönlichkeiten aus allen Ortsteilen und mit recht unterschiedlichem beruflichem Hintergrund haben sich gerne bereiterklärt, mit uns und mit mir für die SPÖ zu kandidieren. Darunter sind viele neue Kandidatinnen und Kandidaten“, so Gerhard Klaffner.

Auf Listenplatz zwei wurde Leopold Buchriegler (44) gewählt. Der Bauernsohn, HTL-Ingenieur und Kapellmeister der „Trachtenmusikkapelle Harmonie Weyer“ ist ein Quereinsteiger, mit Weyer Themen ist er bestens vertraut. Sein Motto: „Wir werden die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam meistern und niemandes Anliegen vernachlässigen.“

Gerhard Klaffner und Leopold Buchriegler skizzierten bei dem Parteitag die dringendsten Vorhaben: „Für den Ausbau des immer wichtiger werdenden Datennetzes, Stichworte: Breitband und Glasfaser, werden wir alle Möglichkeiten nutzen und Förderungen ausschöpfen.“ Weiters gehe es um den Ausbau des Radwegenetzes im Dreiländereck Oberösterreich, Niederösterreich und Steiermark. Die Optimierung des öffentlichen Verkehrs für alle Ortsteile, die Unterstützung für Vereine und örtliche Kultur, die weitere Attraktivierung des Marktplatzes und die Absicherung der Nahversorgung haben ebenso Priorität. „Weyer ist flächenmäßig die zweitgrößte Gemeinde Oberösterreichs, wir arbeiten an der Sicherstellung der Nahversorgungs-Struktur in allen Ortsteilen“, betont Gerhard Klaffner. Ein Thema ist auch die Adaptierung der Beleuchtung in Richtung Verringerung des Stromverbrauchs inklusive Reduktion der sogenannten Lichtverschmutzung.

Das Wahlziel definierte Fraktionssprecher Franz Haider: Mandate dazugewinnen, klare Wiederwahl des Bürgermeisters. Die insgesamt 31 Kandidatinnen und Kandidaten treten unter dem Leitsatz „Zukunft denken - Vertrauen schenken“ an.

Unter den ersten zehn auf der Liste stellen sich vier erstmals der Wahl:

Gerhard Klaffner Leopold Buchriegler Franz Haider Michaela Kohlhofer Jürgen Holzner Florian Teurezbacher Norbert Wildling Daniela Aschauer Josef Schuller Robert Ramsner

SPÖ-Ortsparteivorsitzende Michaela Kohlhofer eröffnete den Parteitag im Dorfzentrum Kleinreifling, Fraktionssprecher Franz Haider führte durchs Programm. Unter den Ehrengästen waren: Dritte Landtagspräsidentin Gerda Weichsler-Hauer, der ehemalige Wiener Stadtschulratspräsident Dr. Kurt Scholz und Bürgermeister a.D. Gerhard Wiesholzer.

Unten von links: Als Ehrengäste waren Dr. Kurt Scholz und Gerda Weichsler-Hauer dabei, weiters im Bild: Gerhard Klaffner, Michaela Kohlhofer und Franz Haider. Foto © SPÖ Weyer.