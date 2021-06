Wirtschaft & Politik

Urlaub nach Corona: WKO-Infoblätter in 10 Sprache

STEYR. Die Urlaubszeit steht vor der Tür und wir alle freuen uns über die Lockerungen der Corona-Maßnahmen“, stellt Judith Ringer, Bezirksstellenobfrau der WKO Steyr-Land, fest. „Das Corona-Virus macht aber keinen Urlaub“, fügt sie hinzu. Ringer appelliert, ...

die Hygienemaßnahmen weiterhin - auch im Urlaub - zu befolgen, damit es zu keinen neuen Infektionen kommt.

Aus diesem Grund werden Urlaubsaushänge zur Verfügung gestellt. Die Merkblätter sind in zehn Sprachen (Deutsch, Englisch, Ungarisch, Türkisch, Rumänisch, Polnisch, Serbisch, Kroatisch, Tschechisch und Slowakisch) erhältlich und stehen für die Unternehmen unter https://www.wko.at/service/ooe/bezirksstellen/Urlaub-und-Corona.html zum Download bereit. Das Verteilen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ebenso möglich, wie die Verwendung als Aushang im Betrieb. Auf dem Merkblatt findet sich neben Hinweisen über die Hygienevorschriften auch die Warnung, dass ein Urlaub in einem Land oder einer Region mit Sicherheitsstufe 5 oder 6 im Fall einer Erkrankung oder notwendigen Quarantäne zum Entfall des Entgelts führen kann.

„Wir möchten mit diesem Service unsere Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen“, erklärt Eduard Riegler, Bezirksstellenobmann der WKO Steyr-Stadt und verweist auf den QR-Code auf den Merkblättern, der zu den jeweils aktuellen Reisewarnungen des Außenministeriums führt. „Wir alle freuen uns auf einen Sommer mit schönen Urlaubstagen“, ergänzt Eduard Riegler, „und die sollen in guter Erinnerung bleiben.“