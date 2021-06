Wirtschaft & Politik

Freestyle-card: Noch freie Plätze für Kinder und Jugendliche in Steyr

STEYR. Blumen pflegen, Trinkwasser aufbereiten oder einmal so richtig auf die Pauke hauen und Musik machen – wer zwischen 11 und 16 Jahren alt ist, in Steyr wohnt und in den Ferien Spaß und Abwechslung sucht, kann sich noch bei der freestyle-card der Stadt Steyr anmelden ...

Aktuell gibt es noch einige freie Plätze!

„Angebote zum Mitmachen bieten etwa die Stadtgärtnerei, das städtische Freibad, aber auch die Kinderfreunde beim Betreuen von Spielestationen für Kinder auf Spielplätzen in Steyr“, berichtet Vizebürgermeisterin Anna-Maria Demmelmayr. „Beim Roten Kreuz erfahren Kinder und Jugendliche Interessantes über die Gewinnung von Trinkwasser, aber auch darüber, wie man Erste Hilfe leistet. Auch die Feuerwehr mit Geräteschau, Bootsfahrt und Löschvorführung lädt zum Kennenlernen ein.“ Alkoholfreie Cocktails mixen können experimentierfreudige Kinder und Jugendliche bei der Barfuß-Bar des Instituts Suchtprävention. Für Detektive mit Spürsinn ist dagegen die Schnitzeljagd in der Stadt oder im Stadtteil Resthof bestens geeignet. Wer bereits 15 Jahre alt ist, kann bei der Betreuung der Kinderuni mithelfen. Spannendes rund um das Thema der Wasseraufbereitung erwartet die Teilnehmer bei der Kläranlage des Reinhaltungsverbands Steyr und Umgebung. Und wer sich in das Abenteuer Musik begeben und selbst viele Instrumente ausprobieren möchte, hat dazu Gelegenheit sowohl beim Musikverein Gleink als auch bei Stadtkapelle Steyr vor Ort in den neuen Räumlichkeiten des Musikheims im Pyrach. „Einige wenige Restplätze der freestyle-card warten auch noch auf Schnellentschlossene, die sich bei der Bücherei, im Museum Arbeitswelt sowie beim Rassekleintierzüchterverein anmelden möchten“, sagt dazu Anna-Maria Demmelmayr.



Die freestyle-card ist eine Sommerferienaktion der Stadt Steyr. Die Teilnahme ist kostenlos. Für das Mitmachen bei den einzelnen Tätigkeiten erhalten die Kinder und Jugendlichen Punkte. Diese Punkte können eingetauscht werden gegen Belohnungen wie Eintritte für Stadtbad, Schwimmschule, Eislaufplatz und Minigolf; Fotoausdrucke, Bücherei- und Volkshochschul-Gebühren; aber auch Erlebnisse wie Klettern, Tauchen, Tennis, Tischtennis, Angeln oder Kung-Fu eintauscht werden können. Nähere Infos und das Anmeldeformular findet man auf www.steyr.gv.at.