Wirtschaft & Politik

Dr. Martin Barth wird neuer Primar für Psychiatrie

LINZ/STEYR. Mit 1. Juli 2021 wird Dr. med. Martin Barth neuer Leiter der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr der Oberösterreichischen Gesundheitsholding. Er hatte die Position bereits seit Januar 2020 interimistisch inne ...

Dr. Martin Barth (49) absolvierte nach der Matura am BRG Steyr das Studium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien, wo er im Jahr 2000 promovierte. Seinen dreijährigen Turnus absolvierte er im heutigen Salzkammergut Klinikum in Gmunden, am heutigen Kepler Universitätsklinikum sowie am früheren Landeskrankenhaus Buchberg. Im Rahmen der anschließenden fünfjährigen Facharztausbildung zum Psychiater sammelte er in verschiedenen Einrichtungen weitere wertvolle berufliche Erfahrungen: So vertiefte er am heutigen Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums sein besonderes Interesse und Wissen für forensische Psychiatrie, beschäftigte sich im Therapiezentrum Traun mit der Behandlung von Suchterkrankungen, brachte sich im Sonnenpark Bad Hall bei der psychiatrischen Rehabilitation ein und widmete sich im ehemaligen Krankenhaus Enns der Psychosomatik. Zudem war Dr. Barth 2004 als diplomierter Notarzt im Zuge des Präsenzdienstes bei einem KFOR-Bundesheereinsatz als Hauptmannarzt im Kosovo tätig.

Nach seiner Facharztausbildung führte ihn seine Karriere zunächst als Oberarzt für Psychiatrie ins heutige Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck und im Anschluss als leitenden Oberarzt an den Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums nach Linz. Seit Jänner 2020 hat Dr. Barth die interimistische Abteilungsleitung am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr inne.

Als Leiter der Abteilung für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Pyhrn- Eisenwurzen Klinikum Steyr ist Dr. Martin Barth die Behandlung aller psychischen Krankheitsbilder wichtig. So setzte er mit seinem Team in Steyr kürzlich österreichweit erstmalig ein stationäres Behandlungskonzept für peripartale psychische Störungen (psychische Störung der Mutter nach der Geburt eines Kindes) erfolgreich um. „Mir ist es in meinem Tun wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen – ganz gleich, ob es sich um Patientinnen und Patienten, Kolleginnen und Kollegen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. Der empathische Umgang miteinander ist für mich unerlässlich. Auch lege ich viel Wert darauf, Wissen und Motivation weiterzugeben, um gerade junge KollegInnen für das äußerst interessante und vielschichtige Fach Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin zu begeistern“, betont Dr. Barth.

Dr. Martin Barth ist verheiratet, Vater von vier Kindern und lebt mit seiner Familie in Linz. Fit und aktiv hält er sich durch Sport, wie etwa Radfahren, Schwimmen, Tennis und Skifahren. Die nötige Entspannung und einen weiteren Ausgleich zum oft herausfordernden Berufsalltag findet er im Zusammensein mit seiner Familie und beim Lesen.

„Ich freue mich, dass wir mit Dr. Martin Barth für das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eine fachlich breit qualifizierte und menschlich gewinnende Persönlichkeit engagieren konnten, und wünsche ihm und seinem Team in Steyr alles Gute für seine Tätigkeit als Primar in unserem Unternehmen“, bekräftigt Mag. Dr. Franz Harnoncourt, Vorsitzender der Geschäftsführung der OÖ Gesundheitsholding GmbH.