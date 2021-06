Wirtschaft & Politik

#upperREGION-Award für das Coworking Space in Sierning

SIERNING. Das Coworking Space „Das Franzi” in Sierning konnte den Jurypreis des #upperREGION-Awards, einen Preis für nachhaltige Standortentwicklung in Oberösterreich, in der Kategorie „Leerstand in Ortskernen“ für sich entscheiden ...

Um dem Leerstand im Sierninger Ortskern entgegenzuwirken und der ehemaligen Kaiser Franz-Joseph-Schule wieder Leben einzuhauchen, entschied sich der Eigentümer, die Raiffeisenbank Region Sierning-Enns, vor zwei Jahren, Arbeitsplätze mit besonderem Mehrwert zu schaffen. „So wurde im zweiten Stock des neuen RaiffeisenHaus in Kooperation mit Frau in der Wirtschaft, das Coworking Space errichtet.“, so Peter Angerbauer, Geschäftsführer der Raiffeisenbank Region Sierning Enns. „24/7 Zugang, Kundenparkplätze, leistungsstarkes WLAN, Meetingräume, Küche, Whiteboards, Präsentations-Bildschirme, Telefonbox und vieles mehr stehen zur Verfügung.“



CoworkerInnen aus unterschiedlichsten Branchen sind im „Das Franzi“ bereits eingezogen. „Selbstständiges Arbeiten und trotzdem Teil einer Community vor Ort sein – das regt zu Kooperationen und gegenseitiger Inspiration an.“, ergänzt Karin Fachberger, Ansprechperson der Community vor Ort. „Wir freuen uns ungemein, dass wir nun auch durch einen Award den Mehrwert des Projekts für den Standort Sierning bestätigen können.“



