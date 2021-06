Wirtschaft & Politik

Heavy Metal im Me­tall­aus­bil­dungs­zen­trum Steyr: CNC-Aus­bil­dun­gen für Ein­stei­ger und Fort­ge­schrittene

STEYR. Ohne Metall geht in unserer komfortablen und bewegten Welt so gut wie nichts. Heute setzt man in vielen Bereichen der Industrie oder im Werkzeugbau auf hochpräzise Bauteile. Durch den Einsatz von CNC-Maschinen ...

... nehmen die Werkstücke die komplexesten Formen an und modernste Steuerungstechnik garantiert maximale Genauigkeiten. CNC-Maschinen müssen aber natürlich bedient und programmiert werden und wie das geht, lernt man am Metallausbildungszentrum des BFI OÖ in Steyr.



CNC-Ausbildungen: Know-how ist der Hit

Das BFI OÖ bietet eine Reihe von Ausbildungsmodulen im Metallbereich an. Neben den Grundausbildungen und Lehrgängen mit dem Schwerpunkt Schweißtechnik konzentriert man sich auch auf die Ausbildung an CNC-Maschinen, und zwar auf allen Einstiegsniveaus. Auf Basis der persönlichen Vorkenntnisse erstellt das BFI OÖ einen individuellen Ausbildungsplan und die Teilnehmer/-innen steigen in die optimale Heavy-Metal-Weiterbildung ein. Der CNC-Maschinenbedienerlehrgang vermittelt neben dem Umgang mit den Maschinen auch Grundlagen der Zerspanung im konventionellen Fräsen und Drehen. Und auch für Fortgeschrittene wie z. B. Metallfacharbeiter, gibt es geeignete Fortbildungsmöglichkeiten. Sie können sich im MET Zentrum Steyr zur CNC-Fachkraft weiterbilden. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Oberösterreich.



Metallausbildungszentrum Steyr

In der top ausgestatteten Metallausbildungswerkstätte des BFI OÖ in Steyr sammeln die Lehrgangsteilnehmer/innen viel praktische Erfahrung, die Ausbildungen sind nämlich besonders praxisorientiert. Für die theoretische Grundlagenvermittlung bieten moderne Lehrsäle die optimalen Rahmenbedingungen und digitale Tools unterstützen die Lehrgangsteilnehmer/innen beim Lernen.



Nähere Informationen zu den Möglichkeiten im Metallausbildungszentrum Steyr erhalten Sie auf www.bfi-ooe.at/metall oder telefonisch unter 07252 71 178.